「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・最終日」（３０日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

通算６アンダーで出た鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝がプレーオフの末今季２勝目、通算２２勝目を手にした。途中、４連続バーディーなどで通算１０アンダーで最終ホールを迎えた。

この時点で、先に上がった岩井千怜（２３）＝Ｈｏｎｄａ＝が同９アンダーでプレーを終えていた。

迎えた鈴木の１８番はティーショットが右のラフ。２打目は右の深井バンカーに入れてしまい、右サイドのピンに対し３打目のバンカーショットはうまく打ったがピン左５メートル。

続くパーパットがわずかに決まらず、同９アンダーで並んだ２人の勝負はプレーオフに持ち越された。

１ホール目はともにティーショットが右のラフ。２打目、鈴木はグリーン上、岩井千はグリーン下と２オンさせられなかったが、いずれも寄せてパーだった。

２ホール目のティーショットも鈴木は右のラフ。岩井千は左の林に当たったものの、ボールは跳ね返ってフェアウエーへ。２４０ヤードを残しての２打目はグリーン手前約２０ヤードのラフへ。

一方の鈴木は何とかグリーンを捉え、２０メートルのバーディーパットを残した。

３打目。岩井千はグリーン上のカラーへ。鈴木のファーストパットはピン上５０センチ。岩井千はカラーからの４打目を決めきれず、勝敗が決した。