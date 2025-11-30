《マジでシンプルになんでこんなバカが国のトップなの？センス磨いてやるからGEZANの武道館こいよ。前売りかいとくから。》

11月22日、高市早苗首相について、このポストをX上に投じたのは、4人組ロックバンド『GEZAN』のボーカル、マヒトゥ・ザ・ピーポー。その後、29日に謝罪文を発表したことが話題となっている。

「マヒトゥさんは29日、『先日の投稿について』と題した3,334文字にわたる長文を公開。『先日の投稿でバカと書いた部分は感情的で稚拙だった。対象が誰であっても適切な言い方ではなかったと思う』と反省の意を示しました。

同時に、その投稿の背景も説明。『あの投稿に中国政府を擁護する意図はなく、主語の全てはわたしで、音楽の現場を通して繋がった個人史の中でどうしても浮かんだ顔が多すぎたこと、それが奪われかけている現状への危惧が感情的な言い方になった理由です』と述べたのです」（芸能記者）

昨年、初の中国5都市ツアーや台湾公演を敢行したGEZAN。同年11月にはウガンダの音楽フェスにも出演するなど、国際的な活動を展開している。また来年3月14日には、初の武道館ワンマンライブも控えている。

彼の激怒の引き金となったのは、高市首相が21日、自身のXに投稿した南アフリカのG20ヨハネスブルグ・サミットについてのポストだった。

「11月14日の参議院予算委員会で参政党・安藤裕議員から、サミットで着る服について、《日本最高の生地と職人の服で外交交渉を。安物では舐められる》と指摘されたことを明かした首相は、《結局、手持ちが少なく、皆様が見慣れたジャケットとワンピースの組み合わせで荷作りを終えましたが…。外交交渉でマウント取れる服、無理をしてでも買わなくてはいかんかもなぁ。》と投稿していたのです。

その直前には、高市首相が台湾有事に触れた発言をしたこともあり、日中関係が悪化している中でのこの『マウント取れる服』投稿でしたから、呆れ返ってしまったのかもしれません」（同前）

中国では現在、日本への渡航自粛の呼びかけといった対応のみならず、ゆずなど日本人アーティストの公演が次々と中止になるなど、エンタメも大打撃を被っている。市民レベルでの混乱と危機に目を向けよという思いで投稿したつもりが、その言葉遣いがさらなる怒りを買い、炎上してしまったようだ。

「以来、マヒトゥさんのもとには脅迫メールが複数届くなど、彼を取り巻く状況も悪化しているといいます。謝罪文書の最後にマヒトゥさんは『わたしは有名人でもカリスマでもなく（自分で言ったことない）間違いも誰かを傷つけもする普通の人間です』とつづっていることから見ても、今回の炎上に対する深い疲弊が読み取れます」

マヒトゥ自身のSNSの使い方は今後、どのように変わっていくだろうか。