FRUITS ZIPPERが11月29日（土）、グループ初となるアジアツアー＜FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025『We are FRUITS ZIPPER』＞の最終公演を韓国ソウル・光云大学 東海文化芸術館にて開催した。

約2年半ぶりの単独公演開催となった10月の台北を皮切りに、上海、ソウルの3都市を巡った本ツアー。上海公演はチケットが即完売したことを受けて追加公演も開催されるなど、FRUITS ZIPPERのアジアでの注目度の高まりを感じさせる。

開演を心待ちにするファンの熱気に包まれる中、OVERTUREとともにメンバーがステージに登場すると、大きな歓声が響き渡り、人気曲「かがみ」でライブをスタート。「ピポパポ」「ぴゅあいんざわーるど」と立て続けに披露し、会場のテンションを一気に高めていく。

メンバーによる韓国語の挨拶を交えた自己紹介を挟んで、韓国でも知られる人気TVアニメ『クレヨンしんちゃん』の主題歌「はちゃめちゃわちゃライフ！」を披露。歌詞やダンスにクレヨンしんちゃんの要素が散りばめられた“はちゃめちゃわちゃ”なパフォーマンスで会場を沸かせた。ライブ中盤では、「We are Frontier」、「スターライト・ヴァルキリー」などダンサブルな楽曲を連続で披露し、息を呑むステージを展開。続くパートでは「ハピチョコ」「わたしの一番かわいいところ」など“かわいい”全開のパフォーマンスで観客を魅了した。会場が多幸感にあふれる中、ラストは「JAM」「NEW KAWAII」でファンと笑顔を交わし、ライブの人気曲「完璧主義で☆」のエネルギッシュなステージで全17曲の本編を締めくくった。

アンコールでは、メンバーがクレヨンしんちゃん風衣装でステージに登場し、再び「はちゃめちゃわちゃライフ！」を元気いっぱいに披露。続くライブ恒例の観客との記念撮影では、なんとファンからメンバーへのサプライズが。“ふるっぱーと出会えた人生 こんなに幸せでいいのかな？”と書かれたスローガンを観客全員が掲げる姿に、メンバー全員から驚きの声があがる。メンバーの真中まなは「内緒で用意してくれてたの？！本当に嬉しいです。カムサハムニダ！」と、日本語と韓国語で感謝の気持ちを伝えた。最後は「超めでたいソング〜こんなに幸せでいいのかな〜」でファンと「おめでと〜！」コールを繰り広げ、会場が一体となりライブの幕を閉じた。

原宿からアジアへ飛び出し、今回のツアーで音楽を通してアジア各地のファンと特別な時間を共有したFRUITS ZIPPER。デビュー4周年を前に2026年2月1日には、東京ドームでの単独公演が決定している。

■メンバー：真中まな コメント

本日無事にアジアツアーを完走しました。初めてのアジアツアーにどのくらいの人が集まってくれるのかな、会場を埋められるのかな、と不安な気持ちもありましたが、たくさんの人が色々な国や地域からFRUITS ZIPPERに会いにきてくれました。

2月には初めての東京ドーム公演があります。ふるっぱーのみんなと一緒に素敵な景色が見られるよう沢山準備をしているので、楽しみにしていてください！

そしてこれからも原宿から世界へ、“NEW KAWAII”を届けていきます！

◾️4thシングルCD「はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM」

発売日：2025年10月15日（水） 初回限定盤 3,000円（税込）KLF_10021

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い

04ぴゅあいんざわーるど (Live from FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-) クレヨンしんちゃん × FRUITS ZIPPER盤 1,800円（税込）KLF_10022

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い

04 はちゃめちゃわちゃライフ！ -TV size- ©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ 通常盤 1,200円（税込）KLF_10023

01 はちゃめちゃわちゃライフ！

02 JAM

03 好き、お願い 購入：https://lnk.to/FZ_4thSG_CD

詳細：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/52944

■＜FRUITS ZIPPER SPECIAL LIVE 2026＞

日程：2026年2月1日（日）

会場：東京都 東京ドーム

時間：開場 15:00 / 開演 17:30

特設サイト：https://fruitszipper.asobisystem.com/feature/special_live_2026

■POP UP STORE＜FRUITS ZIPPER Pop-in Bakery＞

開催期間：2025年12月13日（土）〜12月30日（火）

開催場所：Park in Park（東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK South1F）

営業時間：12:00〜20:00

詳細はこちら：https://fruitszipper.asobisystem.com/news/detail/61258

