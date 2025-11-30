B1広島のコーバーンがW杯予選で26得点＆決勝ブザービーター…ジャマイカが格上のプエルトリコに勝利

11月29日（現地時間28日）、各地で「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アメリカ予選」が開催され、ジャマイカ代表（FIBAランキング95位）のB1広島ドラゴンフライズのコフィ・コーバーンが決勝ブザービーターを成功させ、プエルトリコ代表（同16位）に勝利した。

試合序盤から激しく点を取り合う展開となるが、ジャマイカはプエルトリコにわずかに上回られ、52－57の5点ビハインドで試合を折り返した。第3クォーターに入るとジャマイカはロメイン・トーマスの得点をきっかけにして16－0のランを炸裂させ勢いに乗る。コーバーンもこのクォーターだけで10得点を挙げ、76－68の8点リードで最終クォーターを迎えた。







第4クォーターでは両者一歩も譲らぬ展開となるが、残り21秒にプエルトリコのクリスチャン・ネグロンにダンクを決められ90－90の同点に。ジャマイカは試合時間残り3秒にチェイス・オーディジが3ポイントシュートを放つも、リングに嫌われてしまう。しかし、そのボールをコーバーンが空中で掴み、そのままシュート。このシュートが試合終了のブザーと同時に決まり、92－90でジャマイカが劇的な勝利を収めた。







ジャマイカは、値千金のプットバックを決めたコーバーンが26得点15リバウンドとダブルダブルも達成し大活躍。タイラン・デ・ラティボーディエールが15得点、アンドリュー・セルウェルが12得点と続いた。



🇯🇲 Kofi Cockburn hits the Tissot buzzer-beater 😱

Jamaica wins debut! #FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/Vn2tJmQovq

- FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 29, 2025

【動画】コーバーンのブザービーター！