原菜乃華、幼少期ショット公開に絶賛の声続出「圧倒的美少女」「すでに顔が完成されてる」
【モデルプレス＝2025/11/30】女優の原菜乃華が11月29日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、話題となっている。
【写真】22歳人気女優「全然変わらない」可愛すぎる幼少期ショット
原は「アナザースカイ、今夜23：00〜です。北海道に行ってきました！ ぜひ︎」と29日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（毎週土曜23時〜）への出演を報告。クマのイラストが描かれたカチンコを手に赤いクマのぬいぐるみに寄り添ってカメラに笑顔を向けている子ども時代の写真と、同じぬいぐるみを持っている現在の自身の写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「圧倒的美少女」「小さい頃から可愛すぎる」「すでに顔が完成されてる」「全然変わらない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆原菜乃華、幼少期ショット公開
◆原菜乃華の投稿に反響
