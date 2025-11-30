JFL・地域リーグ入れ替え戦が行われた

JFL・アトレチコ鈴鹿は11月30日、三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿で行われたVONDS市原FCとのJFL・地域リーグ入れ替え戦に臨み、延長戦の末に0-1で敗れた。

これで来季は地域リーグに降格が決まった。58歳FWカズこと三浦知良は延長後半6分から出場したが、得点は奪えなかった。

鈴鹿はJFLで15位となり、全国地域チャンピオンズリーグ2025で2位となった市原とホームで対戦することになった。

一発勝負のため、両者一歩も譲らない固い試合展開となった。お互いにチャンスはあったものの生かすことができず、試合は0-0のまま延長戦へと突入した。

均衡が破れたのは延長前半7分。市原に左サイドからクロスをあげられると、中で競り合ったボールを途中出場の加藤勇司ベサーナが左足ボレー。これが鈴鹿ゴールに突き刺さり、先制を許した。

何とか追いつきたい鈴鹿は、延長後半6分にカズを投入。相手ゴールに迫ったものの最後までゴールを奪うことができず、試合はそのまま0-1で敗戦。これで来季は東海リーグ1部への降格が決まった。（FOOTBALL ZONE編集部）