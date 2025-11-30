11月29日放送の『ベストアーティスト2025』に出演したSnow Man。この日、自身の出番に加え、「25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」にも登場したSnow Manの衣装ショットが公開された。

写真＆動画：Snow Man『ベストアーティスト2025』衣装ショット（全5点）

■最新ターコイズ衣装でキメるSnow Man

『ベストアーティスト2025』公式SNSでは、シャッフルメドレーに参加するSnow Manのバックステージフォトが公開。きらびやかな最新ターコイズ衣装を身にまとっての9人集合ショットは、華やかオーラ全開なこれぞまさに“王道アイドル”といった風格が漂う。

■テーマトークは「Snow Manで旅に行くなら誰がプランを立てる？」

そして、バックステージではテーマトークが設けられ、数あるカードから渡辺翔太が引いたのは「Snow Manで旅に行くなら誰がプランを立てる？」というもの。

全員がそれぞれ思案するなか、「決まってるよな」と佐久間大介が先陣を切ると、すかさず深澤辰哉が「決まってる？ 佐久間さん誰ですか？」と問うと、「阿部ちゃんだろう！」と阿部良平を指名。

指名された阿部は「どこ行きたい？」とメンバーにたずねると、向井康二「それは（阿部ちゃんが良いところに）連れてってよ」渡辺「世界遺産検定とってるから」ラウール「おすすめとか」などと、行き先もおまかせしたい（甘えたい）面々。

これに対し、阿部は「屋久島とか」と提案すると、すでに屋久島へ訪れたことのある岩本照が朗らかな笑顔で大きくうなずき、どうやらSnow Man9人で旅に行くなら阿部＆岩本がプランを立てる屋久島旅に行くことになりそうだ。

■気合い十分な様子でシャッフルメドレーへと向かうSnow Man

佐久間「僕たちSnow Manはシャッフルメドレーで『Happiness』を歌います。行きます！」と元気よく挨拶すると、あまりの気合いに何とも言えない表情を浮かべる渡辺翔太が佐久間を見つめながらその後をついていき、佐久間のテンションに合わせたかわいい声で「いってきます」と小さくガッツポーズでキメる岩本照、カメラにぐっと近づき「いってきます」と落ち着いた声で囁く目黒連、両手で軽やかに手を振りながら「いってきま～す」とかけていく阿部亮平、その後ろから手を振りながら笑顔で向かうラウール、家を出るときのような自然体な様子で「いってきまーす」と向井康二と深澤辰哉が続き、ゆったりと手を挙げ挨拶する宮舘涼太が最後を飾った。

しかし、あまりに優雅に時間をつかっての挨拶だったため、向井＆深澤から「はけろ！ はけろ！」「来い来い来い！」と強制退場させられる宮舘という安定のステージ直前動画となっている。

■“カリスマックス”ナイトを彩る、黒スーツのSnow Man

華やかなターコイズ衣装からビシッと引き締まった黒スーツへ衣装チェンジしたSnow Man。シャツやネクタイなどで各自のメンバーカラーをもちいる遊び心もきいたコーディネートを披露している。

■Snow Man公式Xでは2タイプの衣装での9人集合ショットを公開

放送終了後には、Snow Man公式Xにてターコイズ衣装と黒スーツ衣装の2タイプでの9人集合ショットを公開し、「#Happiness な #カリスマックス ナイトになりましたか!? 今宵の感想ポストお待ちしています」と締めくくった。