７０歳を迎えた、日本のロックを代表するギタリストであるＣｈａｒの半生を記した「評伝 竹中尚人 Ｃｈａｒと呼ばれて」（リットーミュージック）が出版された。

音楽ライターの細川真平が、本人や関係者に幅広く聞き、人物像を浮かび上がらせた。当時の出来事や心境が細やかに記され、ファンにはたまらない秘話もふんだんに盛り込まれている。（宍戸将樹）

本書は、東京都品川区の戸越銀座で生まれた幼少期から時系列で書かれる。その頃から、本名の尚人（ひさと）が、家族に「ひちゃと」や「チャー坊」と呼ばれていたのが転じ、Ｃｈａｒがあだ名として定着したという。

幼少期を語るに、５歳上の兄・真人さんの存在は欠かせない。洋楽好きで、ベンチャーズやビートルズなどを聴いていた兄のギターを勝手に弾いては怒られた。Ｃｈａｒは「レコードもギターも兄貴のだから、『兄貴より絶対うまくなってやる』というのがあったのかな」。音楽的な影響を与えた真人さんも取材に応じ、当時から弟にギターの才能があったことを認めた。

高校生になるとその腕が評判となり、フォーク歌手としてのデビューの話もあったが「やりたい音楽と違う」と断っていた。高３で「スモーキー・メディスン」を結成し、１年ほど活動する中で「初めてプロを意識した」。２１歳にソロでデビュー。それでもバンドを組みたくて渡米し、納得できるメンバーを探した。日本に呼んだメンバーらと活動する中で、代表曲の「Ｓｍｏｋｙ」が生まれた。

時にはアイドル路線の曲も歌ったが、「紆余（うよ）曲折あったけど、テレビに出て生演奏をやったことは大きかった」と前向きに捉える。「演歌の人やアイドルがいる中でも、ギターを好きなように弾きながら歌うヤツがいれば、（聴いている人は）飯食っていても箸が止まるよね」

１９７８年からは、ルイズルイス加部、ジョニー吉長と組んだトリオ「ジョニー、ルイス＆チャー」（後にピンク・クラウドと改名）として活動を始めた。「３人の歯車がかみ合ったときの、今でいえば『ゾーンに入った』ときの瞬間は何物にも代えられない瞬間だった」。２人はすでに鬼籍に入ったが、結成時のエピソードや、Ｃｈａｒから見たメンバー像が語られる。

今回の刊行に、「本を出すような立場や年齢になったんだなと。親父（おやじ）にはずっと『音楽でメシを食っていけると思うなよ』と言われていた。今はどう思ってるかな」と笑う。とはいえ、音楽への情熱は衰え知らずだ。「ギターを弾き続ける、作曲し続ける、それは変わらない」