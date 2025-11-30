JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ

国内女子ゴルフの今季最終戦、メジャー大会のJLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップは30日、宮崎CC（6543ヤード、パー72）で最終日が行われ、首位から出た鈴木愛（セールスフォース）が6バーディー、3ボギーの69で回り、通算9アンダー。岩井千怜（Honda）とのプレーオフを制し、今季2勝目、通算22勝目を挙げた。2016年以来、9年ぶり3度目のメジャー優勝を飾った。

首位から出た鈴木は1番パー4でボギーを叩くも、2番パー5ですぐさまバーディーを奪取。3番パー4でまた1打落としたが、7番パー4、9番パー5でスコアを伸ばしてサンデーバックナインに入った。10番からは怒涛の3連続バーディー。しかし、1打差リードの18番パー4で痛恨のボギーを叩き、決着はプレーオフへ。両者パーで迎えた2ホール目、岩井がボギーを叩く中、鈴木がパーで優勝が決まった。

31歳の鈴木は2014年、メジャー大会の日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯で初優勝。2016年の同大会でもメジャー2勝目を挙げた。今季は8月のニトリレディスでツアー通算21勝目をマークしている。



