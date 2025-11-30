LE SSERAFIM・SAKURA、今冬初の“編み物作品”を披露 手際よく完成させる姿に「すごい！」「天才です」と反響
韓国の5人組グループ・LE SSERAFIMのSAKURA（27）が30日、自身のインスタグラムを更新。この冬初めての編み物作品を披露した。
【写真】「天才です」今冬初の“編み物作品”を披露したSAKURA
SAKURAはこれまでにもインスタで手作りの編み物作品を紹介しており、ファンの間ではその高いスキルがたびたび話題になっている。
この日は「今冬、初の編み物は #sophiehood を編みました」とつづり、動画をアップ。棒針編みで器用に作品を完成させていく過程が収められている。完成した作品をさまざまなスタイルで身につける姿も披露した。
ファンからは「すごい！」「え！めっちゃ欲しい！」「赤ずきんちゃんみたい かわいい」「天才です」「本当に上手!!」「うちの天才あみあみ社長さま！」など、さまざまな反響が寄せられている。
