福岡のお笑いコンビ、解散発表に衝撃「え？」「何で!?」 NSC福岡1期生 『M-1』3回戦進出のカーネギー、心境・理由を説明【コメントあり】
よしもと福岡劇場は11月30日、公式Xを通じ、お笑いコンビ「カーネギー」が同日をもって解散すると発表した。
【写真】カーネギーが解散 松相遼＆さわとおるがコメント発表
「福岡劇場所属のカーネギーですが、本日をもって解散することを発表いたしました。これまで福岡劇場を盛り上げてくれたカーネギーのお二人、カーネギーを応援してくださっていたファンの皆様、本当にありがとうございました。これからもそれぞれ活動は続けていくとのことなので、これからもお二人の活躍を心より応援しています！」と呼びかけた。
カーネギーは、松相遼とさわとおるの2人組。NSC福岡1期生。2019年4月結成後、福岡を拠点に活躍。『M‐1グランプリ』では、2023年に福岡NSC出身者として初めて3回戦に進出した。
ファンからは「え？」「マジかぁ〜!!」「驚きました」「何で!?」など、衝撃が広がっている。
■松相遼 コメント（Xより）
我々カーネギーは本日11月30日をもって解散することになりました。
いわゆる方向性の違いというやつです。
2人とも芸人は続けます。僕は福岡で頑張ります。
コンビになって7年、解散するのに変ですがとても充実していました！さわには感謝と東京行ってもがんばれよを伝えたいです！
応援してくださった皆様ありがとうございました。突然の解散すみません！
これからの活動で恩返ししていければと思います！
ありがとうございました！
■さわとおる コメント（Xより）
本日11月30日をもちましてカーネギー解散致します！
これからも芸人は続けさせて頂きます！
我々を応援してくださってた方々をはじめ先輩方、同期、後輩達、社員さん、スタッフさん松相本当に本当に本当にありがとおるでした！
