9人組グローバル男性グループ「＆TEAM」が30日、東京・六本木ヒルズアリーナで、韓国デビュー後初となるファンショーケースを開催した。

10月28日にミニアルバム「Back to Life」で韓国デビューし、発売初日に113万枚を記録。日韓ダブルミリオン達成という日本のアーティスト史上初の偉業を成し遂げた。FUMAは「ここまでの3年間、僕達の物語は決して順風満帆だったわけではなくて、いろいろなことがあった中で、LUNE（ファンの総称）の皆さん、スタッフの皆さんがいつも諦めずに応援してくださったおかげ」と感謝を述べた。

また、今年はNHK紅白歌合戦にも初出場。HARUAは「小さいころから毎年家族で見ていた番組。一年を締めくくる一つの大きなイベントだと思うので、＆TEAMらしく、僕達の武器であるパフォーマンスで、僕達のことを知らない方もいると思うので、たくさんの方を魅了できるように頑張りたい」と意気込んだ。

そして、TAKIがアメリカのビルボードチャートにランクインしたことについて「最初聞いたときはとても驚いたし、夢だったのでとてもうれしかった」と語り始めると、カラスの鳴き声が響き、会場から笑いが。その後も口火を切る度、カラスに話を遮られ、「カラスにまでいじられてる」とメンバーからつっこまれていた。

ショーケースでは、寒空の中「Lunatic」「MISMATCH」「Back to Life」の3曲を披露。安定したパフォーマンスで会場を熱く盛り上げた。