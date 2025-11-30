バチェラー夫婦、美男美女のラブラブショット公開「横浜っ子として嬉しいです」「夜景に負けてません 」
『バチェラー・ジャパン』シーズン3に参加した岩間恵さんは11月27日、自身のInstagramを更新。夜景をバックにしたラブラブな夫婦ショットを披露しました。
【動画】バチェラー夫婦のラブラブショット
ファンからは、「夜景が似合うお二人」「横浜の夜景素敵ですよね」「お2人がまた夜景に負けない位素敵すぎます」「夜景もお2人もステキです」「お2人とも夜景に負けてません いつも素敵です」「横浜っ子として嬉しいです」「らぶらぶだなぁ」「憧れます」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「夜景もお2人もステキです」岩間さんは「横浜の夜景が好きなんだ〜！」とつづり、1本の動画を投稿。みなとみらいの美しい夜景を背景に、夫で実業家の友永真也さんとの仲むつまじい姿を披露しています。笑顔でカメラに手を振る様子や、夜景を見下ろす高台で友永さんが岩間さんの肩を抱くラブラブなシーンも収められています。
夫と愛犬と紅葉狩り自身のInstagramで夫婦ショットなどをたびたび公開している岩間さん。25日の投稿では「しっかり紅葉狩りできた」とつづり、友永さんと愛犬との紅葉狩りの様子を動画で披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
