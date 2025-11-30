旅先で買いたい「岐阜県のお土産」ランキング！ 2位「飛騨牛のしぐれ煮」、1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「お土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、旅先で買いたい「岐阜県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「飛騨牛がとても美味しかったので、食べてみたいから」（30代女性／埼玉県）、「白米とマッチして、ごはんが進むから」（40代女性／愛媛県）、「飛騨牛は間違いなく美味しいと思うので自宅でも気軽に食べられそうなので購入してみたいから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「新杵堂さんの栗きんとんは、シンプルな甘さで年配の方からも喜ばれます」（50代女性／千葉県）、「秋の味覚として人気があり、自然な甘さが魅力。岐阜の和菓子といえばこれ、という安心感があります」（50代女性／兵庫県）、「一つ一つが丁寧に作られていて、和菓子好きの親戚や、年配の方へのお土産として最適だと感じました」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：飛騨牛のしぐれ煮（鵜舞屋）／41票岐阜県のブランド牛である飛騨牛は、美しい霜降りと芳醇（ほうじゅん）な香りが特徴で、全国的にも高い評価を受けています。その飛騨牛をぜいたくに使用した「飛騨牛のしぐれ煮」は、ご飯のお供やお酒の肴にぴったりの逸品。特に鵜舞屋のしぐれ煮は、辛子のピリッとした辛さが牛肉の風味を引き出しており、深みのある味わいが楽しめます。お肉好きにはたまらない、岐阜の豊かな自然と食文化を感じられる一品です。
1位：栗きんとん（新杵堂）／57票見事1位に選ばれたのは、岐阜県東濃地方の銘菓「栗きんとん」です。栗きんとんは、蒸した栗に少量の砂糖を加えて練り上げ、茶巾絞りで栗の形に整えた素朴で上品な和菓子。栗本来の風味とほのかな甘さが最大限に引き出されており、老若男女問わず愛されています。新杵堂の栗きんとんは、伝統的な製法を守り、洗練された味わいが人気を集めている、岐阜を代表するお土産です。
