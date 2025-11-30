11月30日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（ダ1600m）は、T.マーカンド騎乗の2番人気、エジプシャンマウ（牝2・美浦・武井亮）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にアスコットヴェール（牝2・美浦・竹内正洋）、3着にシュヴァルツシルト（牡2・美浦・田島俊明）が入った。勝ちタイムは1:39.3（良）。

1番人気でC.デムーロ騎乗、ストラーダ（牝2・栗東・安田翔伍）は、4着敗退。

アメリカンファラオ産駒

T.マーカンド騎乗の2番人気、エジプシャンマウが嬉しいデビューVを飾った。レース前半はスピードに乗って2番手につけたが、3コーナー手前では既に先頭に立っており、皇族を離して直線に向かった。坂を駆け上がったところで一旦交わされたかという場面もあったが、抵抗してもうひと伸び。最後までしぶとく力で押し切った。

エジプシャンマウ 1戦1勝

（牝2・美浦・武井亮）

父：American Pharoah

母：ヘヴンハズマイニッキー

母父：Majestic Warrior

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム