11月30日、東京競馬場で行われた4R・2歳未勝利（芝2000m）は、横山武史騎乗の4番人気、ファムクラジューズ（牝2・美浦・黒岩陽一）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に1番人気のアイムイン（牡2・美浦・加藤征弘）、3着にタイドグラフ（牡2・美浦・上原博之）が入った。勝ちタイムは1:59.9（良）。

2番人気でC.デムーロ騎乗、サトノトリニティ（牡2・栗東・池江泰寿）は、4着敗退。

横山武史騎乗の4番人気、ファムクラジューズが嬉しい初勝利を飾った。大外枠から上手く前目の位置につけて中団へ。勝負どころでは3番手付近まで押し上げ、早め先頭から押し切りを図った。最後は2着に入った断然人気馬アイムインに３馬身半差をつける完勝劇。能力の高さを見せつけた。

ファムクラジューズ 3戦1勝

（牝2・美浦・黒岩陽一）

父：ベンバトル

母：キューンハイト

母父：ディープインパクト

馬主：サラブレッドクラブ・ラフィアン

生産者：ビッグレッドファーム