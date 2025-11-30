9人組グローバルグループの＆TEAMが30日、東京・六本木ヒルズアリーナで日韓ダブルミリオン達成記念「＆TEAM “Back to Life”FAN SHOWCASE」を開催した。

10月28日発売の韓国デビュー作「Back to Life」が、発売初日に現地で113万枚、初週122万枚出荷を達成。4月に発売した「Go in Blind（月狼）」が日本でミリオン出荷を記録し、日本アーティスト初の日韓ダブルミリオンを達成した。

この日は収録曲「Lunatic」「MISMATCH」「Back to Life（Japanese ver．）」を披露。集まったLUNE（ファンの総称）を熱狂させた。

日韓での大活躍が評価され、第67回日本レコード大賞の特別国際音楽賞を受賞。K（28）は「本当に本当に光栄なこと。初めての日韓ミリオンに、たくさんの賞をたくさんいただいて、“Japan to Global”という目標掲げてから『行けるのか？』と、僕らも思ったり不安になったこともあるけど、1歩1歩前に進んで、いただけた結果。感謝しています」と語った。

続けて「まだスタート。家族のような9人のメンバーやスタッフ、関係者の皆さん、LUNEの皆さん全員でいただいた賞なので、これからもおごらず、地に足を着けて頑張ります」と謙虚に意気込んだ。

さらに、大みそかの第76回NHK紅白歌合戦初出場も決定。HARUA（20）は「小さいころから家族で見ていた番組なので、出場が決まって家族も喜んでくれた。おじいちゃんおばあちゃんが楽しみにしてくれている」と明かし、JO（21）は「トップアーティストと同じステージに立つので緊張するけど、皆さんに愛されて、世界に羽ばたくアーティストに近づけるように頑張ります」と力を込めた。