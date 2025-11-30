野沢直子、娘が作った“サンクスギビングディナー”公開 料理ズラリの食卓に「全部作ってるのすごすぎ」「お店開ける」の声
【モデルプレス＝2025/11/30】お笑いタレントの野沢直子が11月28日、自身のInstagramを更新。娘・真珠さんが手がけた豪華なサンクスギビングディナーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】62歳お笑いタレント「豪華すぎて驚き」娘が作った手料理ズラリ
野沢は「ぜーんぶ真珠が作ってくれた、サンクスギビングディナー」「うちは真珠に感謝祭」とコメントを添えて、感謝祭の食卓を彩る豪華な手料理の数々を公開。焼きたてのマカロニチーズやターキー、芽キャベツとベーコンの炒め物、手作りディナーロールなどが並び、デザートにはピーカンパイ、アップルパイ、パンプキンパイに手作りホイップクリームまで登場。「ぜーんぶ激うま」と絶賛し、娘の料理の腕前に感謝の気持ちを綴っている。
この投稿には「全部作ってるのすごすぎ」「豪華すぎて驚き」「よだれが止まらない」「デザートも充実してて憧れ」「お店開ける」「感謝祭、素敵すぎる」「すべての完成度が高い」「量も愛情もたっぷり」といったコメントが寄せられている。
野沢は現在、カリフォルニア州のサンフランシスコ在住。1991年に結婚したアメリカ人男性との間に1男2女が誕生し、2023年12月には長女で格闘家の真珠・野沢オークライヤーが第1子を出産し、祖母となった。（modelpress編集部）
◆野沢直子、娘が作った豪華サンクスギビング料理を絶賛
◆野沢直子の投稿に反響
