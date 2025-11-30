◆男子プロゴルフツアー カシオワールドオープン 最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）

３位から出て６５と伸ばしたプロ７年目の大岩龍一（フリー）が、通算２１アンダーで並んだ砂川公佑（オークラ輸送機）とのプレーオフを制し、ツアー初優勝を飾った。

ウイニングパットを沈めた大岩の目から涙があふれた。優勝スピーチで「率直にすごく嬉しい。長く勝てなかったので、勝てないんじゃないかなって思うこともあった。今日プレー中も何回もそういう気持ちになったけど、なんとかいいゴルフをしようと心がけた。最後まで貫けてよかった」と言葉を詰まらせた。

今季は６月のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品、８月のＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメントで２位が２回。ついに悲願の１勝の手にした。今季の初優勝者は１１人となり、男子ツアー史上最多を更新した。

３年ぶり３度目となる最終戦日本シリーズＪＴカップ（１２月４〜７日、東京よみうり）の出場資格を獲得した。

◆大岩 龍一（おおいわ・りゅういち）１９９７年１２月１７日、東京・板橋区生まれ。２７歳。８歳で競技を始め、中学１年時に練習環境を求めて千葉に移った。東京・堀越高から２０１７年に日大に進学。１８年１０月に大学を中退し、プロ転向。１９年にツアーデビュー。１８２センチ、９２キロ。