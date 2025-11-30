オンラインの結婚相談所Ｐｒｅｓｉａを運営する「株式会社Ｐｒｅｓｉａ」（本社広島市中区）は３０日、未婚男性に「シングルマザーは結婚対象になるか」を質問したアンケート調査結果を発表した。

同社は２０代〜５０代の未婚男性１００人にアンケート調査を実施。以下の結果となった。

★シングルマザーは結婚の対象になりますか？

▼対象になる ３３％

▼対象にならない ２２％

▼どちらとも言えない（相手の状況による） ４５％

「どちらとも言えない」（４５％）と「対象になる」（３３％）と合わせて「７８％の男性が状況や人柄次第でシングルマザーとの結婚を前向きに検討している実態が明らかになりました」としている。

一方で「シングルマザーは恋愛の対象になりますか？」の質問で「恋愛対象になる」と答えたのは４７％。これが「結婚対象になる」は３３％に減少。同社は「シングルマザーとの恋愛と結婚の間には明確なハードルが存在することも判明した」と分析している。

では結婚をためらう最大の壁は何なのか。

★シングルマザーとの結婚を考える上で、ためらう理由・気になる点は何ですか？（複数回答可）

▼相手の子供との関係づくり ７９％

▼子育ての責任を負うこと ５５％

▼元夫（子供の父親）との関係 ４３％

▼お金（養育費や学費）の負担 ３７％

▼自分の親や親族の反応 ２２％

▼夫婦二人の時間の確保 １０％

▼特にためらう理由はない ４％

同社は「未婚男性の多くが、子供本人との関係構築や、子育てへの責任、元配偶者の存在をハードルとして感じていることがわかりました」とした。