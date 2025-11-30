常盤山親方（元小結・隆三杉）が来年3月1日に65歳の定年を迎えるのに伴い、元大関・貴景勝の湊川親方が来年初場所後の1月26日付で常盤山部屋を継承、同時に湊川部屋としてスタートさせることが日本相撲協会の理事会で承認された。

【写真】相撲界で「美人すぎる」と話題、「貴景勝の母でございます」

29歳の部屋持ち親方の誕生である。現在の常盤山部屋がある板橋区前野町から、湊川親方が住居にしている墨田区立川の元・二十山部屋の建物に移転することになる（湊川親方は、二十山親方だった元大関・北天祐の次女と結婚している）。ただし、今回の継承ではもともと常盤山部屋にいた全員が湊川部屋に所属するかたちとなるわけではない。そこには複雑な背景事情がありそうだ。

行司、呼出、床山、世話人が計4人、別の部屋へ

現在、常盤山部屋には小結・隆の勝、十両・若ノ勝、元十両・貴健斗など所属力士が8人、行司1人、呼出1人、床山2人、世話人2人がいる。協会関係者はこう言う。

「常盤山親方は再雇用で協会に残り、湊川部屋の部屋付き親方となる。力士も8人全員が湊川部屋の所属となる。しかし、床山は床勝が湊川部屋所属となる一方、床千は木瀬部屋に転籍に。世話人も嵐望は残るが栃の山は山響部屋に移る。部屋にそれぞれ1人だけだった行司の木村秀朗と呼出の広は玉ノ井部屋への転籍となるのです」

原則的に力士は一度入門した部屋を自己都合で移籍することはできない。例外として認められるのは、師匠が定年や病気などの都合で部屋が消滅した場合と部屋付き親方が独立で内弟子を連れていく場合に限られる。相撲ジャーナリストが言う。

「つまり力士に師匠を変える自由はない。これは部屋間の引き抜きを防止する目的がある。相撲部屋は師匠に運営が任されているため、隣の芝生は青く見えるもの。わき見せずに部屋で精進しろという相撲協会からのメッセージなんです。一度力士をやめて、1〜2年後に別の部屋に入門するといったやり方もダメで、一度廃業した者は再び力士になれません」

過去には部屋が消滅したことで、消滅部屋の力士が一門の複数の部屋に分かれて転籍したケースはあるが、部屋が継承されたケースで力士の転籍は許されない。もちろん部屋を興して内弟子を連れていくことも含め、いずれも相撲協会の理事会の承認が必要となる。

その一方で、部屋付き親方や行司、呼出、床山といった裏方の転籍は決して珍しくなく理事会の承認があれば認められているが、それでも、常盤山部屋のように裏方が一家離散状態になるケースは多くない。これには常盤山部屋の複雑な成り立ちが関係しているという。

千賀ノ浦部屋からの流れ、貴乃花部屋の吸収

常盤山部屋の前身は千賀ノ浦部屋。春日野部屋付きだった千賀ノ浦親方（元関脇・舛田山）が、2004年に台東区橋場の旧高砂部屋を買い取って千賀ノ浦部屋を興した。その千賀ノ浦親方が2016年4月に定年退職を迎えるのに伴い、貴乃花部屋付きだった現・常盤山親方の元・隆三杉が部屋を継承。常盤山部屋となった。

その継承と同時に、部屋は出羽海一門から貴乃花一門に移籍。ただ、2年後の2018年6月に貴乃花親方の離脱により貴乃花一門が消滅し、同年9月に常盤山部屋は二所ノ関一門に加入することになった。さらに同年10月の貴乃花親方の退職で消滅した貴乃花部屋の力士・裏方を吸収することとなった。

つまり、現在の部屋には、もともとの千賀ノ浦部屋に入った者、貴乃花部屋から移ってきた者、元・隆三杉の現・常盤山親方が自らスカウトした力士らが入り交じり、さらに2022年以降は当時、現役大関だった貴景勝の内弟子までもが混在する部屋となっていた。前出・相撲ジャーナリストが続ける。

「部屋頭の隆の勝は先代の千賀ノ浦親方のもとで2010年に初土俵を踏んでおり、当時の四股名は師匠から一字もらった舛ノ勝だった。貴健斗と貴大将はもともと貴乃花親方の弟子。一方、埼玉栄高出身の若ノ勝は湊川親方の内弟子として入門している。こうした力士たちは入門の経緯に関係なく力士は湊川部屋に移籍します。

その一方で裏方は先代の千賀ノ浦親方時代から在籍していた行司、床山、呼出、世話人が出羽海一門へ戻るかたちとなった。行司の木村秀朗は先代の千賀ノ浦親方が春日野部屋から分家独立した際、一緒に千賀ノ浦部屋に移籍した経緯がある。床山の床千は兄が先代の千賀ノ浦親方の弟子だった元前頭・舛ノ山、呼出の広も千賀ノ浦部屋時代に入門した経緯がある。世話人の栃の山は先代の千賀ノ浦親方の拓大相撲部の後輩だった。

そうした湊川部屋ではなく別の部屋に行く裏方たちの転籍先となる木瀬部屋、山響部屋、玉ノ井部屋はいずれも出羽海一門の部屋です」

喉から手が出るほど欲しい裏方

行司、呼出は45人、床山は50人と定員が決まっている。ただし、複数いる部屋もあれば、ひとりも在籍していない部屋もある。裏方は部屋のマネージャー役はじめ掃除や雑用までこなすため、欠かすと部屋の運営が難しくなる。特に力士の髷を結う専門職の床山は不可欠な存在。毎日力士の髪を結い、力士の相談相手にもなる。若手親方が言う。

「部屋に床山がいなかったり、力士の数が多い部屋では一門から借りることになるが、そのたびに"骨折り賃"を包むのが慣例となっている。相撲協会直属職員の床山の給料は協会から支払われるため、とくに床山がいない新興部屋では喉から手が出るほど欲しい。世話人や若者頭も定員が決まっており、今回のように裏方の一門による囲い込みがあって当然です」（若手親方）

大相撲の主役は力士だが、力士だけでは大相撲は成り立たない。協会や一門のしがらみもあるなか、行司と呼出がいない部屋として湊川部屋はスタートを切ることになる。貴乃花の流れを汲む29歳の元大関・貴景勝がどのような部屋運営をするのか楽しみだ。