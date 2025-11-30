「こんなクラブなら行きたい」 中条あやみ“ノリノリ写真”に反響続々
俳優の中条あやみが、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“ノリノリDJプレイ”を披露した中条あやみ
公式SNSは「DJ椿 #こんなクラブなら行きたい #現場で遊ぶ椿 #あんたが」と投稿。劇中に度々登場する太平（楽駆）のバーで“DJプレイ”をノリノリで楽しむ椿（中条あやみ）のオフショットを添えた。
ファンからは「可愛すぎるし あやみちゃんの役最高合ってる！！」「椿ちゃんめちゃくちゃ素敵で最高の友で良かった」「オフショットありがとうございます！素敵すぎる！」「椿ちゃんみたいな娘が理想だわ。性格が良いし仕事も出来る最高」「ほんとキュート」などの声が寄せられている。
