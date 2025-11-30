中条あやみ （C）ORICON NewS inc.

　俳優の中条あやみが、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜　後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】“ノリノリDJプレイ”を披露した中条あやみ

　公式SNSは「DJ椿　#こんなクラブなら行きたい　#現場で遊ぶ椿　#あんたが」と投稿。劇中に度々登場する太平（楽駆）のバーで“DJプレイ”をノリノリで楽しむ椿（中条あやみ）のオフショットを添えた。

　ファンからは「可愛すぎるし　あやみちゃんの役最高合ってる！！」「椿ちゃんめちゃくちゃ素敵で最高の友で良かった」「オフショットありがとうございます！素敵すぎる！」「椿ちゃんみたいな娘が理想だわ。性格が良いし仕事も出来る最高」「ほんとキュート」などの声が寄せられている。