かわにしなつきが、新曲「いや、だって。」を11月28日に配信リリース。また、あわせてMVも公開となった。

今作は“大人になるって、どういうことなんだろう。”をテーマに書いた一曲。前作「また会いましょう」に引き続き、ヤマモトショウと詞曲を共作した。思うようにいかない日々でも、心に寄り添う歌詞と、軽快でポップなメロディで聴く人の気持ちを前向きにする楽曲になっている。

MVは、かわにしの友人のフォトグラファー unaがメインキャストとして出演。2人のSNSでは、撮影のオフショットなどを随時公開予定だ。

なお、かわにしは12月から来年にかけて東京、大阪にてワンマンライブ『last piece』を開催。韓国、台湾での追加公演開催も決定し、現在国内公演のチケットが一般販売中だ。

・かわにしなつき コメント

社会に出てから、思うようにいかない毎日や、自分に「いや、だって。」と理由をつけて立ち止まってしまう瞬間って、きっと誰にでもあると思います。仕事に追われて、恋もうまくいかなくて、余裕なんてどこにもない。そんな自分を嫌になることもあるけれど、「それでもいい」と伝えたくてこの曲を書きました。頑張れない日も、笑えない夜も、歩いて帰ってきたならそれだけで十分。たとえうまくいかなくても、ちゃんと今日を生きている。そのことに気づけたら、少しだけ前を向ける気がします。雨のあとに見える小さな晴れ間のように、この曲がそっと心を照らせたら嬉しいです。そしてこの曲は、作詞作曲からヤマモトショウさんとタッグを組んで作った、大切な楽曲でもあります。私の声が、たくさんの人の心に届きますように。

（文＝リアルサウンド編集部）