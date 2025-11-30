＜気の利かないヨメ！＞お祝いを盛大に企画！しかし弟夫婦が非常識すぎ【第2話まんが：姉の気持ち】
私はセイラ（34）。小1の男の子と、幼稚園児の女の子の2人を育てています。そして、わが家のすぐとなりには実家があります。そのため、子どもの面倒を親に見てもらえる環境があって本当によかったと感謝しています。その感謝の気持ちを母に伝えたくて、今年の母の誕生日は豪勢にしようと計画をしました。でも私の弟はあまり実家に顔を出さないんです。せっかくなら母も家族みんなに祝ってもらいたいですよね？ 弟に電話をしたら、やはり母の誕生日のことは何も考えていなかったのです。
せっかく母の誕生日をみんなでお祝いしようと企画しているのに、弟は母の誕生日にも顔を出さないと言うのです。母にはお世話になっているはずなのに。優しい母を都合がいいときだけ使うなんて……あんまりではありませんか？ 今回は私も我慢の限界。弟の嫁マイさんに電話をすることにしたのです。
弟も家庭をもったのだから……と、今までは弟夫婦のふるまいについて何も言わずに我慢していました。マイさんだって、小姑に何か言われてもウザイだけだろうし。でも今回の弟夫婦の態度は、あまりにもひどく感じてマイさんに対する口調もつい強くなってしまいます。
弟は母の誕生日を祝う気ゼロ。
百歩譲って食事に来られないのならプレゼントを豪華にするとか。
私たちのパーティーとスケジュールがどうしても合わせられないのなら、別日に祝うなどの方法がありますよね？
でも代替案もないので、母の誕生日をスルーするつもりなんだと思います。
今回は我慢の限界。弟の制止を振り切って弟嫁・マイさんに連絡をしました。
弟はちょっと常識に欠けるところがあるけれど、さすがにマイさんだってそんな弟をいさめるだろうと思ったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
せっかく母の誕生日をみんなでお祝いしようと企画しているのに、弟は母の誕生日にも顔を出さないと言うのです。母にはお世話になっているはずなのに。優しい母を都合がいいときだけ使うなんて……あんまりではありませんか？ 今回は私も我慢の限界。弟の嫁マイさんに電話をすることにしたのです。
弟も家庭をもったのだから……と、今までは弟夫婦のふるまいについて何も言わずに我慢していました。マイさんだって、小姑に何か言われてもウザイだけだろうし。でも今回の弟夫婦の態度は、あまりにもひどく感じてマイさんに対する口調もつい強くなってしまいます。
弟は母の誕生日を祝う気ゼロ。
百歩譲って食事に来られないのならプレゼントを豪華にするとか。
私たちのパーティーとスケジュールがどうしても合わせられないのなら、別日に祝うなどの方法がありますよね？
でも代替案もないので、母の誕生日をスルーするつもりなんだと思います。
今回は我慢の限界。弟の制止を振り切って弟嫁・マイさんに連絡をしました。
弟はちょっと常識に欠けるところがあるけれど、さすがにマイさんだってそんな弟をいさめるだろうと思ったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙