¡Öµ¤¼è¤é¤º¼«Á³¤ÎÁÇ´é¤¬¥¹¥Æ¥¡×61ºÐ¾²Åè²Â»Òà¤¹¤Ã¤Ô¤ó¼«»£¤êá²æ¤¬²È¤ÎÈª¾Ò²ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþËÆ¤ÏÌîºÚÀÝ¤ê¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í!!¡×¤ÎÀ¼
Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿¥í¥á¥¤¥ó¥ì¥¿¥¹¡õ¥ë¥Ã¥³¥é
¡¡½÷Í¥¤Î¾²Åè²Â»Ò(61)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÈª¤Ç¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¼ý³Ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤¯°é¤Ã¤¿¥í¥á¥¤¥ó¥ì¥¿¥¹¤ä¥ë¥Ã¥³¥é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ñ¥»¥ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÊÁ°ÉÄ¤ò¿¢¤¨¤¿»þ¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬º£¤Ç¤ÏÏ¢Æü¡¢²æ¤¬²È¤Î¿©Âî¤òË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!!¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤ä¤Ï¤êÈª¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç°é¤Æ¤¿ÍÕ¤ÏÀÄ¡¹¤È¤·¤Æ¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¹á¤ê¤âË¤«¤ÇËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹!!¡×¤È¡¢¼«²ÈÀ½ÌîºÚ¤Å¤¯¤ê¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦¾²ÅèÍÍ¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡ÖÍÕ¤Ã¤Ñ¤Èµ®½÷¤¬¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼êºî¤ê¤ÎÌîºÚ¤Ï°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡×¡Öµ¤¼è¤é¤º¡¢¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÁÇ´é¤¬¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÈþËÆ¤ÏÌîºÚÀÝ¤ê¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í!!¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£