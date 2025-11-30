¡Ö¤µ¤¹¤¬¡Ä¡×¡Ö¸µ¤«¤é¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¡×»ÒÌò½Ð¿È23ºÐ½÷Í¥à¤É¤¹¤Ã¤Ô¤óÈýÌÓ¤Ê¤µ¤¹¤®á¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¾×·â¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤ÎÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÈ©¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¥¥ì¥¤¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤½÷¡×
¡¡»ÒÌò½Ð¿È¤Î23ºÐ½÷Í¥¤¬à¤É¤¹¤Ã¤Ô¤óÈýÌÓ¤Ê¤µ¤¹¤®á»Ñ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¡Ä¡£¥ª¥Õ¤Î´é¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ž¤Ìµ»ö¤Ë¿ë¹Ô¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÈª²ê°é¡£
¡¡¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤ò³Ý¤±¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¥¸¡¼¥ó¥º¤Î¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤¹¤Ã¤Ô¤óÈýÌÓ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç¤Î³°½Ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬°ìÈÖ²Ä°¦¤¤½÷¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥á¥¬¥Í¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì²Ä°¦¤¤¤ÎÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤âÁ´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Í¡£¸µ¤«¤é¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤Ê¡×¡Ö¤ªÈ©¤â¤Á¤â¤Á¤Ç¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Èª¤Ï1ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢»ÒÌò¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¿ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£