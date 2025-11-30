¡ÈÂç°ìÈÖ¡É½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¤¢¤¹ÅÏÊÆ¡¡Ý¯°æ¿´Æá¤Ï¡Ø79¡Ù¤Î¶ìÀï¤Ë¤â¥µ¥Ð¥µ¥Ð¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×
¡ãJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡þ30Æü¡þµÜºê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö(µÜºê¸©)¡þ6543¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÍè½µ¤ËÇ÷¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¡ÈÂç°ìÈÖ¡É¤Ø¡¢Ý¯°æ¿´Æá¤Ï¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤Î¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¡£º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎºÇ½ªÆü¤Ï¡Ö79¡×¤ÈÍî¤È¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë8¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÏËÜ·ë¤µ¤ó¤Ï¤¤ç¤¦¤â¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë
¤³¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ12·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÍèµ¨¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡ÊQ¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¹1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤ÏÅÏÊÆ¡£2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÊÆ¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¤Î¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡¦¥°¥í¡¼¥ÖGC¤ò²ó¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼Ç¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë·Ù²ü¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤Î´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Î¤Ê¤«10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2¼¡Í½Áª²ñ¤Ï¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¾ì½ê¤¬°ã¤¦¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤ÏÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤Ï8·î¤Î¡ÖCAT Ladies¡×¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç32»î¹çÃæ13»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤È¡¢ÇÈ¤¬¹Ó¤¤1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ©ÀïÁ°¤Î¿´¶¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¼«¿®¤ò¶¯Ä´¡£¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥â¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡È¸¦µæ¡É¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÎ®¤ì¤â°¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥³¡¼¥¹¤¬¡Ë¶¹¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£ÊÆÍ½Áª²ñ¤Ï5Æü´Ö¡¢·×90¥Û¡¼¥ë¤ÎÄ¹Ãú¾ì¡£ºÇ½ªÅª¤Ë25°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤«¤éºòÇ¯¤ÎºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÌÀ°¦¤ÈÀéÎç¤Î´ä°æ»ÐËå¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂç³èÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâ½÷»ÒºÇ½ªÀï À®ÀÓ
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°
Ý¯°æ¿´Æá º£µ¨À®ÀÓ¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÏÆ¸µ²Ú¤È¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¾Þ¶â²¦¤Î¹ÔÊý¤Ï¡© ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ ¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÏËÜ·ë¤µ¤ó¤Ï¤¤ç¤¦¤â¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë
¤³¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ12·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÍèµ¨¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦ºÇ½ªÍ½Áª²ñ¡ÊQ¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¹1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¤ÏÅÏÊÆ¡£2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÊÆ¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¤Î¥Þ¥°¥Î¥ê¥¢¡¦¥°¥í¡¼¥ÖGC¤ò²ó¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¼Ç¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë·Ù²ü¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤Î´·¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤Î¤Ê¤«10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2¼¡Í½Áª²ñ¤Ï¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¾ì½ê¤¬°ã¤¦¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤Îý½¬¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸«¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤³¤ÏÆþÇ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤Ï8·î¤Î¡ÖCAT Ladies¡×¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç32»î¹çÃæ13»î¹ç¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤È¡¢ÇÈ¤¬¹Ó¤¤1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄ©ÀïÁ°¤Î¿´¶¤Ï¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¼«¿®¤ò¶¯Ä´¡£¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥â¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡È¸¦µæ¡É¤â³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÎ®¤ì¤â°¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¥³¡¼¥¹¤¬¡Ë¶¹¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£ÊÆÍ½Áª²ñ¤Ï5Æü´Ö¡¢·×90¥Û¡¼¥ë¤ÎÄ¹Ãú¾ì¡£ºÇ½ªÅª¤Ë25°Ì¥¿¥¤¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤«¤éºòÇ¯¤ÎºÇ½ªÍ½Áª²ñ¤òÄÌ²á¤·¤¿»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÌÀ°¦¤ÈÀéÎç¤Î´ä°æ»ÐËå¤Ï¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤éÂç³èÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâ½÷»ÒºÇ½ªÀï À®ÀÓ
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°
Ý¯°æ¿´Æá º£µ¨À®ÀÓ¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÏÆ¸µ²Ú¤È¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¾Þ¶â²¦¤Î¹ÔÊý¤Ï¡© ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ ¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É