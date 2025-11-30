＜速報＞鈴木愛、岩井千怜が首位でホールアウト 最終戦Vの行方はプレーオフへ
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦のファイナルラウンド。鈴木愛と岩井千怜がトータル9アンダー・首位タイでホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー4繰り返し）へと持ち込まれている。
31歳の鈴木はツアー通算22勝目、メジャー3勝目がかかる。対する岩井は通算9勝目、初のメジャータイトルをかけて延長戦に挑む。トータル5アンダー・3位タイには古江彩佳、阿部未悠、申ジエ（韓国）。トータル4アンダー・6位タイには畑岡奈紗、金澤志奈、ルーキーの荒木優奈が入った。今季の年間女王・佐久間朱莉は「77」を喫し、トータル6オーバー・25位タイでホールアウト。史上5人目の年間平均ストローク60台はならなかった。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
