＜速報＞大岩龍一、砂川公佑が首位でホールアウト ツアー初Vかけてプレーオフへ
＜カシオワールドオープン 最終日◇30日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンド。ともにツアー初Vがかかる大岩龍一と砂川公佑がトータル21アンダー・首位でホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー5繰り返し）へと持ち込まれている。
トータル18アンダー・3位タイに佐藤大平と下家秀琉。トータル17アンダー・5位タイには蝉川泰果、木下稜介、鈴木晃祐が入った。カシオ所属の石川遼は1イーグル・5バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル6アンダー・48位タイで4日間を終えた。賞金ランキング1位の金子駆大はトータル10アンダー・25位タイに終わり、賞金王争いは次週の最終戦へ持ち込まれた。今大会の賞金総額は1億8000万円。優勝者には3600万円が贈られる。
