※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

主人公・白山さんは、年下の同僚・黒沢さんについて「少し仕事が遅いけれど、素直でいい子」だと思っていた。ある日、先輩・赤木さんから合コンに誘われるが、白山さんはそれをパス。実は3日前に営業の桃山さんから告白され、付き合い始めたばかりだった。



一ヶ月後、白山さんの手作り弁当を見て、「料理できる女性のほうが魅力的に見えますよね」という黒沢さん。「好きな人でもできた？」という白山さんの問いに「はい」と頷くと、白山さんカップルが理想だと打ち明ける。黒沢さんは彼に毎日メッセージを送ってアピールしているものの、まったく手応えがないそうで…。



彼氏ができて、幸せそうな黒沢さん。猛アピールが功を奏してよかったです。忘年会帰りに、車で迎えに来てくれる優しい彼氏。それなのに、白山さんのこの表情はいったい…!?(スズ)