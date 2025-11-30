大阪・読売テレビの情報バラエティー番組「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・前１１時４０分）が３０日、放送された。和歌山・白浜町のアドベンチャーワールドにいたジャイアントパンダ４頭が中国に返還された。だが、そんなパンダロスを吹き飛ばす新種の“海のパンダ”が同町沿岸で発見されたということが、今月に入って明らかになったというのだ。

新種の“海のパンダ”こと「ヨリパンダメリタヨコエビ」を解説したのは、パネリストの芸能記者・中西正男氏。「そもそもメリタヨコエビという生き物がいて、（白黒の模様が）パンダに近いからパンダメリタヨコエビ（と名づけられた）。さらに“より似ている”ということで、ヨリ（がついたヨリパンダメリタヨコエビ）。名前、そんなんでつくんやなと思いますよね」と率直な感想を述べた。

発見者の広島大・富川光教授から提供されたＶＴＲを見ると、頭と体の中央部分が黒く、その他が白いのが分かる。だが体長約５ミリのこの生き物が「これは果たしてパンダなのか？」という疑問がスタジオを支配する。

そんな静寂を打ち破ったのはＭＣの高田純次だ。「似てる似てる！ パンダって言っても差し支えないよね！」。続けてＭＣの上沼恵美子も「木にぶら下がってひっくり返るとこなんかソックリですやん！」。高田は「客呼べるよ！」とさらに声を張った。

そんなベテランタレント２人の必死のボケに番組スタッフも大爆笑だ。ゲストの漫才コンビ「ヤーレンズ」楢原真樹も「（ヨリパンダならぬ）ムリパンダ」と苦笑いすると、上沼は正気に戻り（？）「これはキツいですね。少なくとも哺乳類かなんかで」と“白浜のパンダ”にダメ出ししていた。