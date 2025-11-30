【今週グサッときた名言珍言】

「ダーウィン、あんまり音楽好きじゃなかったんじゃないの？」

（タモリ／NHK「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の！？」11月15日放送）

タモリ（80）といえば、早稲田大学のモダンジャズ研究会出身で、音楽フリークとして知られている。マイルス・デイビスが好きだったため、ジャズ研では当初、トランペット奏者だったが、先輩の故・瓜坂正臣に「マイルスの音は泣いてるけど、おまえのラッパは笑ってる」と言われ、司会に転身したのは有名な話だ。

そんなタモリは、進化論を唱えたダーウィンの「音楽は生存のために直接役立たない。それなのに人はなぜ音楽を手にしたのか？」という言葉に対し、「生存のために役立たないってのは間違いだと思うけどね」と真っ向から反論。続けた一言が今週の言葉だ。

この番組でも「うちの一家は音楽的にむちゃくちゃで、ばあさんが邦楽好き。親父はなんとフラメンコが好きだった」と語っていたように、タモリは子供の頃から、さまざまなジャンルの音楽が聞こえてくる家で育った。姉はクラシックピアノを習い、タモリ自身もラジオを好んで聴き、九州という土地柄、受信できていたFEN（米軍放送）などから流れる洋楽に親しんでいた。

そして、高校のときに本格的にジャズと出合った。アート・ブレーキーの「モーニン」を聴いたのだ。「何がなんだかわかんない。こんなわけのわかんない音楽聞いたのははじめてで、とても癪にさわったんですね。俺にわからない音楽なんてないと思ってましたからね。それじゃあ根性入れて聞こう」（メディアファクトリー「これでいいのだ。赤塚不二夫対談集」00年1月14日発売）と夢中になり、ジャズを夜中にひとりで聴くようになった。誰かと共有するわけでもなかった。

「友達とじゃなくても、なんか他のすごいものと自分がつながってる感じがするんだよね。発酵していくみたいな」（ニッポン放送「タモリのオールナイトニッポン」23年2月18日）

冒頭の番組でも「ひとりになるために音楽聴いてるような感覚だよね。だから演奏者に対して、この人は何を、何を言いたいんだ、何を感ずるのかと思って聴いてるような感じがする」と語っている。タモリが音楽を聴くのは、心地よく癒やされるためでも、自分を奮い立たせるためでもない。

「聴くこと自体が落ち込むことも含めて音楽だから。感情が豊かになるよね。だからハッピーになるだけではない音楽もある」（同前）

そう、タモリにとって音楽は、何をどう感じるか、その「わからない」感情そのものを楽しむものなのだ。

（てれびのスキマ 戸部田誠／ライタ―）