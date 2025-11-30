元宝塚歌劇トップスターの麻路さきと、彩輝なおが３０日、大阪・梅田芸術劇場で「エリザベート ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ ３０ｔｈ スペシャル・ガラ・コンサート」に向けた取材会に出席した。

１９９６年星組時代にトートを演じた麻路は、当時を「私ってがっちりした役をやることが多かったので、どちらかといったらフェアリー的なトートを私にやらせるかみたいな。なんか、そういう葛藤があったのが３０年前ですね。帰りたい、逃げたいって思っていました」と笑顔で振り返った。彩輝は星組の新人公演と、２００５年月組でトートを演じており「トートという美しさ、ダイナミックさ、悲しみとか、所作も含めて、麻路さんの影響はすごくありました」とほほ笑んだ。

稽古場で麻路は、棺おけの上に乗る演出や、一幕ラストで銀橋から出て座り、幕を下ろす演出などを演出家の小池修一郎氏と話し合ったことを明かし「とにかく言いたいことだけは先生に伝えといたんです。そしたらほとんどやらせてくださって」と感謝した。

今回のガラ・コンサートでは様々な年代、組のバージョンが見られる。演じる楽しみとして麻路は「熟年したメンバーの強みをここで出すしかないかなというか。あとは楽しもうですね。誰もギスギスしていない」とニヤリ。彩輝も「熟年っていうのはいなめない（笑）。いろいろな経験をそれぞれにしてきているので、そういったところが味となって肉付いていけばいいなって。新鮮な下級生もいますし、どういうふうにみんなで融合してつくり上げていけるのかっていうのはもちろん楽しみですね」とアピールした。