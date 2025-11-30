NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤¬ÅÓÃæ¤«¤é¿Íµ¤¾å¾º¤Î¥Ê¥¾ °Å¤¯½Å¤¯ÃÏÌ£¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¥¸¥ï¥¸¥ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°Î¨¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢ÉáÄÌ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤¬¹â¤¯¡¢½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢8½µÌÜ°Ê¹ß¤ËºÇ¹â¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡¡ºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¤ÈºÊ¤ÎÃÏÌ£¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤é¡¢·ë¹½ÌÌÇò¤¤¤Í¡×¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤É¤³¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÈá¤·¤¯¤Æ¤ª¤«¤·¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡¼ÂÉã¤¬´ÇÉÂ¤Î¹ÃÈå¤Ê¤¯»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÍð¤·¤¿¤¤¡×¤Èµã¤¯¡£¡Ö¼è¤êÍð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ä¤ä¾ì°ã¤¤¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ËÈá¤·¤ß¤Î¿¼¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤È»×¤¦¤È¡¢·ëº§¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°Í§¿Í¤Ë¡¢¡Ö¼ö¤¦¤±¤ó¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ð¤¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âñþ¤òÀÚ¤é¤Ê¤¤´èÌÂ¸Çïû¤ÊÉã¿Æ¤Ë±ïÃÌ¤ò²õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤»¤á¤ÆÂ¾¿Í¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤Éð»Î¤ä¤Ã¤Æ¤è¡×¤È³ú¤ß¤Ä¤¯¡£
¡¡¥È¥¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Êì¿Æ¤Î¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤â¡¢¥À¥áÄâ¼ç¤ò¹ÃÈåÀ¤Ê¤·¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¸ý¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ô¤·¤ã¤ê¡£¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¥³¥ó¥È¤Ç¡¢½÷À»ëÄ°¼Ô¤ÏÂç¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÌµÎà¤Î¿ÆÀÌ¹¥¤¡×¡ÖÌë¤À¤±¤ÉÄ«¤Ê¤Î¤è¡×¡Ö¹¬¤»¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö»ä¤ÏÇö¾ð¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¡×¡ÖÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î°Û¿Í¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÎÏ¢È¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÇØ·Ê¤Ï¶ËÉÏ¡¢ÎíÍî¡¢ÊÐ¸«¡¢»àÊÌ¡¢¼º°Õ¤È°Å¤¤ÏÃ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤«¤é½Å¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢µÓËÜ¤Î¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤Ï¡¢Èá¤·¤ß¤ä³ê·Î¤ò¾Ð¤¤¤Ë¤¹¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥È¥¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤ë¥Ó¡¼¥ë¤ÎÉÓ¤ò¿¶¤Ã¤ÆÉô²°Ãæ¤òË¢¤À¤é¤±¤Ë¤·¡¢±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÌ¾±éµ»¤Ç¤¦¤Ê¤é¤»¤¿µÈÂôÎ¼¤¬¥¹¥¥Ã¥×¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±Ñ¸ì¶µ»ÕÌò¤Ç¾Ð¤ï¤»¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î³¿¤È¼Ø¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¸ì¤ê¤È¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤âÃ£¼Ô¤Ç¡¢Ëè²ó³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥ÞÀ©ºî²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ë
¡¡Êª¸ì¤ÏÂè12½µ¤«¤é¡Ö²øÃÌÊÔ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Ìë¤ÊÌë¤Ê¥È¥¤¬¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤Ë²øÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤»¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÄÁÁûÆ°¤ÈÎø¤Î¤µ¤äÅö¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Þ¤º¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡Ê¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦³¤¸¶¤«¤ß¤Ê¡Ë