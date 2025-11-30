向井亜紀　（C）ORICON NewS inc.

　元プロレスラー・格闘家でタレントの高田延彦（63 ※高＝はしごだか）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの向井亜紀（61）が“狙っている”車を明かした。

【写真】ボディカラーひとつで印象がガラっと変わる…日産『フェアレディZ』2025年モデルカラーバリエーション

　高田は「向井のリクエストで新型フェアレディZチェック」と書き出し、「結構気に入ってて少し前に試乗済みで」と明かした。また、その後の投稿でも「新型Zにハマりそうな向井が日産本社で開催中のGTR展示イベントを覗いてきた　旧車も新型NISMOもクールだ」と明かした。

　これらの投稿に「Zは誰もが憧れるスポーツカー　亜紀さんにお似合いです。なんと言ってもフェアレディですから」「高田さんと、向井さんがお二人なら、どんな車でも似合うんだろうなぁと勝手に想像してしまいます」などの声が上がっている。