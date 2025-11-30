高田延彦、妻・向井亜紀の“愛車候補”明かす「少し前に試乗済み」 日産“名車”に反響「亜紀さんにお似合いです」
元プロレスラー・格闘家でタレントの高田延彦（63 ※高＝はしごだか）が、30日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの向井亜紀（61）が“狙っている”車を明かした。
【写真】ボディカラーひとつで印象がガラっと変わる…日産『フェアレディZ』2025年モデルカラーバリエーション
高田は「向井のリクエストで新型フェアレディZチェック」と書き出し、「結構気に入ってて少し前に試乗済みで」と明かした。また、その後の投稿でも「新型Zにハマりそうな向井が日産本社で開催中のGTR展示イベントを覗いてきた 旧車も新型NISMOもクールだ」と明かした。
これらの投稿に「Zは誰もが憧れるスポーツカー 亜紀さんにお似合いです。なんと言ってもフェアレディですから」「高田さんと、向井さんがお二人なら、どんな車でも似合うんだろうなぁと勝手に想像してしまいます」などの声が上がっている。
