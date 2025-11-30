°ËÆ£Êâ¡¡ÇÐÍ¥¶È¤ò¼¤á¤¿²áµî¡¢Éüµ¢¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¡ÖFAX¤Ç100Ëç¤¯¤é¤¤¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£Êâ¡Ê45¡Ë¤¬29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ16ºÐ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢96Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡×¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢Âè20²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ª¤è¤ÓÍ¥½¨½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£MC¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤«¤é¡Ö¡Ê·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¡Ë¤³¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¹â¹»Â´¶È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¡Ø¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡Ù¤È¤«½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Ëè²ó¤½¤Î´üÂÔÃÍ¤ÎÃæ¤Ç¸Û¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶É·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤«¤éÀ¨¤¤ÅÜ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡È»äÌµÍý¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ç1²ó¼¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£1¡¢2Ç¯¤Û¤É¥¢¥á¥ê¥«Î±³Ø¤ò·Ð¸³¤·¼Çµï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¬¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö´ä°æ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¡£¡Ø¥ê¥ê¥¤¡¦¥·¥å¥·¥å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ç²è¤ò»£¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢FAX¤Ç100Ëç¤¯¤é¤¤¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²È¤Ë¥ï¡¼¤Ã¤ÆµÓËÜ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¤È´ä°æ´ÆÆÄÄ¾¡¹¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¡È¤³¤ì¤ä¤ë¤«¤é1²óµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¶¯°ú¤ÊÍ¶¤¤¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£