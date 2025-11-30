「左足ボレー、神すぎる！」「日本の誇り」欧州王者を沈める！日本代表MFの千金弾にネット熱狂！「ヨーロッパでトップ３に入る相手に決勝点を取るって、凄すぎるわ」
南野拓実が所属するモナコは現地11月29日に開催されたリーグ・アンの第14節で欧州王者パリ・サンジェルマンとホームで対戦。１−０で大きな白星を挙げた。
この一戦にトップ下で先発した南野は、値千金の決勝ゴールを決める。
スコアレスで迎えた68分、左サイドからのクロスを見事なトラップで収め、左足でボレーシュート。ファーサイドに流し込んでみせた。
昨季のチャンピオンズリーグを制した強豪を沈める一撃に、ファンも熱狂。インターネット上では次のような声が上がった。
「タキの冷静さと決定力の高さが詰まってる」
「南野のトラップからの左足ボレー、神すぎる！ 日本が誇るフィニッシャー！」
「何より１−０で勝ってPSGに決勝点が 我らがタキ 最高やんこんなん」
「抑えの効いたハーフボレーを逆足で決めきるタキの決定力の高さは本当に凄い！」
「主人公すぎるぜタキ」
「今のヨーロッパでトップ３に入る相手に決勝点を取るって、凄すぎるわ」
「逆足精度がもはやデンベレ」
「モナ王というよりもはやモナ神」
「腿トラップからの逆足うますぎ。 簡単じゃない。日本の誇り」
この大一番の主役となったのはモナコの18番だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実が２戦連発！王者パリSGを沈めた鮮やかな左足弾
この一戦にトップ下で先発した南野は、値千金の決勝ゴールを決める。
スコアレスで迎えた68分、左サイドからのクロスを見事なトラップで収め、左足でボレーシュート。ファーサイドに流し込んでみせた。
昨季のチャンピオンズリーグを制した強豪を沈める一撃に、ファンも熱狂。インターネット上では次のような声が上がった。
「南野のトラップからの左足ボレー、神すぎる！ 日本が誇るフィニッシャー！」
「何より１−０で勝ってPSGに決勝点が 我らがタキ 最高やんこんなん」
「抑えの効いたハーフボレーを逆足で決めきるタキの決定力の高さは本当に凄い！」
「主人公すぎるぜタキ」
「今のヨーロッパでトップ３に入る相手に決勝点を取るって、凄すぎるわ」
「逆足精度がもはやデンベレ」
「モナ王というよりもはやモナ神」
「腿トラップからの逆足うますぎ。 簡単じゃない。日本の誇り」
この大一番の主役となったのはモナコの18番だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野拓実が２戦連発！王者パリSGを沈めた鮮やかな左足弾