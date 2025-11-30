胃がんの原因となる可能性の高い食べものとは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

「胃がん」とは？

胃がんとは、胃にできた悪性腫瘍の総称を指します。

胃がんの原因はさまざまです。

通常、正常な胃の粘膜の細胞が変化することで発症します。

胃がんの特徴として、早期には自覚症状が現れにくいということが挙げられます。

胃がんによる死亡率減少に大きく貢献したと言われている胃がん検診も、現在では受診率および検診効率の向上に向けての取り組みが強く求められています。

進行した場合でも、目立った症状が現れないことも少なくありません。胃がんを予防的に早期発見および早期治療するためには、少なくとも年に1回程度は定期的に胃カメラ検査などを受けることが重要です。

胃がんの発生要因としては、ヘリコバクター・ピロリ（ピロリ菌）の感染、喫煙歴、食塩や高塩分食品の摂取などが本疾患を発症させる危険性を高めることが報告されています。

このように、胃がんの発症リスクとして、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染、過剰な飲酒歴や喫煙歴、食塩や高塩分食品の摂取などが挙げられます。

胃腸にやさしくないものを列挙すると、主に油・肉・辛いもの・甘いもの・塩・酒などがあげられます。

特に、今回は特に胃がん発症時や胃がん術後に食べてはいけないものなどを中心に紹介していきます。

胃がんの原因となる可能性の高い食べもの

漬物など

塩辛や漬物、塩蔵魚卵、味噌汁や漬物など高塩分食品は、胃がんの発症原因のひとつであり、塩分の摂り過ぎは要注意です。

塩分の摂り過ぎは禁物で、塩分摂取の多い地域で胃がんが多いことがわかっています。

塩魚や干物など塩分が多い食品によるがんリスクが高くなる原因は、漬物などに含まれる食品成分が胃の中の硝酸と反応して、生成されるニトロソ化合物が日本人に最も多い胃がんのリスクを上げることによるものと言われています。

したがって、お弁当や定食についてくる漬物など塩辛い食品は、無理して食べる必要はありません。

肉や魚の焦げ

肉や魚の焦げは、胃にとってよくありませんし、夜食、早食い、食べ過ぎといった不規則な食習慣やストレスも胃に負担をかけます。

焦げた部分には発がん物質が含まれていますので、胃がんになる可能性があります。

肉や魚のタンパク質（アミノ酸）を長時間高熱で処理すると、発がん性を有する物質に変化しますし、特に焼き魚の皮の焦げからは数種類の発がん物質が見つかっています。

発がん物質は蓄積される恐れがありますし、今までの研究から焦げを多く取るとがん発生の危険性が高くなることは指摘されていますので、神経質になることはありませんが、焦げた部分を好んで食べることは避けましょう。

「胃がん発症時に食べてはいけないもの」についてよくある質問

ここまで胃がん発症時に食べてはいけないものを紹介しました。ここでは「胃がん発症時に食べてはいけないもの」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

胃がん発症時におすすめの食べ物はありますか？

甲斐沼 孟（医師）

胃がんを発症した場合には、病状が安定するまで、できるかぎり消化の良いものを食べるように心がけましょう。例えば、消化の良いメニューとして、

●主食：柔らかく炊いた白米・お粥・柔らかく煮たうどん

●主菜：白身魚を使った煮魚・茶碗蒸し・しゃぶしゃぶ・蒸し鶏

●副菜：野菜のポタージュ・煮浸し・大根や人参を使ったスープ

●間食：りんご・バナナ・プリン・ヨーグルト

などが挙げられます。

日常的になるべく消化しやすい食べ物を選び、調理方法で柔らかくしたり、細かくしたり工夫するだけで胃の負担を軽減できるでしょう。

編集部まとめ

胃がんは、胃壁の内側に発生する悪性腫瘍であり、典型的な初期症状がわかりにくく、知らない間に進行していることが多く、いったん病変が進行すると胃がんは胃壁の奥まで入り込み、リンパ節や他の臓器へ転移するリスクが上昇します。

胃がんの発症リスク因子には、ピロリ菌感染のみならず、塩分の多い食品の過剰摂取、野菜・果物不足、過度な飲酒習慣、大量の喫煙、食事の乱れ、ストレス、過労などさまざまな要素が挙げられます。

胃がんにならないためには、日常生活において塩分の多い食品や刺激物などリスク因子を回避するように注意しましょう。

胃がんを早期発見して迅速に治療介入ができれば治癒が見込めますので、定期的に検査や診断を受けて胃の状態をチェックすることが重要です。

胃がんは、早期発見や早期治療を実施することができれば、完治を目指せる病気ですので、定期的に胃がん検診を受診する、あるいは腹部の些細な症状を感じた際は出来るだけ適切なタイミングで消化器内科など専門医療機関を受診しましょう。

