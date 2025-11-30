7人組アイドルグループ「Palette Parade（パレットパレード）」（通称パレパレ）の夏目志穂が、新曲「atelier」のリリースを受けてスポニチ東京本社でソロインタビューに応じ、夢を手繰り寄せるまでの道のりを明かした。就活と就職を経験し、“息ができないほど苦しい日々”を乗り越えてアイドルになる道を選択。その背景には、幼い頃から抱き続けた強い衝動と、自分を取り戻すための決意があった。（「推し面」取材班）

原点は小学生の頃にインターネットで出会ったAKB48の動画だった。家庭は教育熱心でゲームは禁止。それでも「勉強に使うなら」と許されていたネットの中で、同年代の少女たちが輝いている姿に出会い、「こんな世界があるんだ」と心を撃ち抜かれた。

ただ、通っていた学校は芸能活動禁止。親も進学のために沖縄から共に上京してくれた手前、「今さらアイドルになりたいなんて言えない」と気持ちを押し込めたまま過ごした。

そんな夏目の心を動かしたのが就活の時期だった。周囲が進路を決めていく中で、「このまま何となく生きていたら、夢をかなえないまま社会人になってしまう」と強い焦りに襲われたという。

「甘えていたら何も変わらない」。そう自分に言い聞かせ、就活と並行して受けたオーディションでパレパレに合格。親も「そうだと思ったよ」と意外なほど自然に背中を押してくれた。

一方で、就職していた時期は“息ができないほど苦しかった”と語る。明るく前向きな新人を演じながら、飲み会や上司との食事では本心ではない言葉で場を繕う毎日。「ここは本当の自分がいられる場所じゃない」と感じ続けていた。その苦しさがむしろ、「自分に合った場所は別にある」という確信につながり、求める世界へ踏み出す決定打になった。

今、大切にしている言葉は「人には人の天国がある」。

元になったのは「人には人の地獄がある」というフレーズだが、あえてその逆を見つめた。「好きなことができる場所が天国ならそれを選んでいい」。不確かな芸能の世界でも、その言葉に背中を押され続けているという。

では、“自分だけの場所”とはどこなのか。少し考えたあとにこう答えた。

「ライブに向けて練習する時間です」。

ステージはメンバーとファンとで作る場所だが、練習は「自分の表現を誰にも遠慮せず突き詰められる唯一の空間」。偽りなく自分のままでいられる時間だという。息が詰まるような毎日を重ね、ようやく手にした“自分が呼吸できる場所”。迷いも苦しみも一度抱きしめた上で今ステージに立っている。「atelier」に込められた“居場所”のメッセージは、夏目自身が歩んできた道そのものだ。