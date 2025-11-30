2025年11月20日（木）から、『旭山動物園くらぶ園内売店』（いこいの広場SHOP・こもれびの丘SHOP）および『旭山動物園くらぶオンラインショップ』にて、『旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）』が販売されています。

画像：特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ

『旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）』は、『旭山動物園』で人気のぬいぐるみキーホルダーシリーズ『potte（ポッテ）』が6種セットになったギフトBOX。『旭山動物園』の“命を伝える”想いとともに製作された特別記念商品です。

※切り株のぬいぐるみは含まれません 画像：特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ

『potte（ポッテ）』は、ぬいぐるみメーカー『サン・アロー』が手がける人気ぬいぐるみシリーズで、動物たちの個性をかわいらしく再現した癒し系グッズ。

画像：特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ

『旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）』は、『旭山動物園』の中でも大人気の６種がセットされています。

詳細情報

旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）

発売日：2025年11月20日（木）～

価格：14,800円

販売場所：旭山動物園くらぶ園内売店（いこいの広場SHOP・こもれびの丘SHOP）、旭山動物園くらぶオンラインショップ

ギフトBOX仕様：高さ220mm×幅440mm×奥行120mm（重量約220g）

各動物キーホルダー：高さ120mm×幅88mm×奥行60mm・重量30g（動物により若干異なります）

販売数：100セット限定（※なくなり次第終了）

※オリジナル動物カード付（6種各1枚）

北海道Likers編集部のひとこと

旭山で生まれたキーホルダーが“むぎゅっ”と詰まった『旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）』。

数量は100セット限定です！ ぜひお早めにチェックしてみてくださいね！

文／北海道Likers

