【100セット限定】旭山動物園の人気者が“むぎゅっ”と詰まったキーホルダー登場！
2025年11月20日（木）から、『旭山動物園くらぶ園内売店』（いこいの広場SHOP・こもれびの丘SHOP）および『旭山動物園くらぶオンラインショップ』にて、『旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）』が販売されています。画像：特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ
『旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）』は、『旭山動物園』で人気のぬいぐるみキーホルダーシリーズ『potte（ポッテ）』が6種セットになったギフトBOX。『旭山動物園』の“命を伝える”想いとともに製作された特別記念商品です。
『potte（ポッテ）』は、ぬいぐるみメーカー『サン・アロー』が手がける人気ぬいぐるみシリーズで、動物たちの個性をかわいらしく再現した癒し系グッズ。画像：特定非営利活動法人旭山動物園くらぶ
『旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）』は、『旭山動物園』の中でも大人気の６種がセットされています。詳細情報
旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）
発売日：2025年11月20日（木）～
価格：14,800円
販売場所：旭山動物園くらぶ園内売店（いこいの広場SHOP・こもれびの丘SHOP）、旭山動物園くらぶオンラインショップ
ギフトBOX仕様：高さ220mm×幅440mm×奥行120mm（重量約220g）
各動物キーホルダー：高さ120mm×幅88mm×奥行60mm・重量30g（動物により若干異なります）
販売数：100セット限定（※なくなり次第終了）
※オリジナル動物カード付（6種各1枚）
旭山で生まれたキーホルダーが“むぎゅっ”と詰まった『旭山動物園物語（potteキーホルダーセット）』。
数量は100セット限定です！ ぜひお早めにチェックしてみてくださいね！文／北海道Likers
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。