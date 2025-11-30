「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・最終日」（３０日、宮崎ＣＣ＝パー７２）

通算１オーバー、２１位から出た佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝は２バーディー、７ボギーの７７とスコアを崩し、通算６オーバーで今季最終戦を終えた。

大会前までの平均ストロークは６９・９３８２。このまま６０台で終われば史上５人目の快挙となり、そのためにはこの大会で通算１アンダー以下、つまりこの日は７０以下で回ることが必要だったが、最後に崩れてしまった。

佐久間は大会を通じて「左ドッグレッグのヒールに対してのティーショットがうまくいきませんでした」と、マネジメントしきれなかったことを“敗因”に挙げ、「来年、リベンジしたい」と話した。

「平均ストロークとか、ティーショットを振り抜くとか、どちらもできませんでした」と話した佐久間だが、それでも今季は初優勝から４勝を重ね、年間女王を手にした。「課題は、伸びしろ」と前向きに捉えている。

１年を振り返ればもちろん「上出来。９０点ですね。特に“準備する力”が昨年より増したと思います」と手応えをもって終わることができた。

「１月はゆっくり休んで、温泉にでもいきたい」とした佐久間。鋭気を養い、「伸びしろ」を背に来季もツアーを引っ張っていく。