歌手でタレントのＤＡＩＧＯが、妻の女優・北川景子が主演する映画「ナイトフラワー」（２８日公開）を、人気バンドメンバーとチーム「ダイゴールデンボンバー」で観賞したことを報告した。

ＤＡＩＧＯは３０日までに自身のインスタグラムを更新。「今日は映画 ナイトフラワーを観に行きました！ ＮＫＮ 何 回も 泣いた」と記し、ヴィジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー」（金爆）の鬼龍院翔、喜矢武豊、歌広場淳とのスリーショットをアップ。

「全キャスト、監督、スタッフ。誰１人欠けても出来なかったと思います。親が子供を想い、人が人を想う。胸騒ぎが止まらない映画でした」と興奮を吐露。

「妻がこんなに大変な撮影をしていたとは…是非劇場でご覧ください。そして一緒に行ってくれた。ゴールデンボンバーのキリショーくん、喜矢武豊、歌広場淳。忙しい中、本当にありがとう！ 白塗りで行けばよかった！」とつづり、この日はいなかった白塗りメイクのメンバー・樽美酒研二にも触れた。

ハッシュタグをつけて「＃あと５回は観たい ＃ステッカーもらった」とつづった。

この投稿には、「素敵な旦那さまだわ」「私も何回も涙しました素敵な作品でした」「出演者皆様の演技力に圧巻でした」「奥様の作品を観に行かれる夫婦愛も いつも素敵です」「やっぱりＤＡＩＧＯって最高 いつまでもお幸せに」「ダイゴールデンボンバー（プライベートｖｅｒ）ヤバすぎ」「ＤＡＩＧＯさんの白塗り見てみたい」「本当に素敵です」「奥様の映画に、最大の賛辞を贈るＤＡＩＧＯさんは、とても素敵です」「憧れのご夫婦です」などのコメントが寄せられた。

ＤＡＩＧＯと北川は２０１６年１月に結婚し、２０年９月に第１子女児、２４年１月に第２子男児が誕生した。