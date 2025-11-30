【あすから】キム・ドンジュン、苦難を乗り越えて威厳ある王に…韓国時代劇『高麗契丹戦争』放送開始
俳優のキム・ドンジュンとチェ・スジョンが出演する韓国時代劇『高麗契丹戦争』（全32話）が、CS放送「衛星劇場」で、あす12月1日（午後11：00〜）より放送される。
【画像】『高麗契丹戦争』顕宗を支えた忠臣を演じるのはチェ・スジョン
同作は強国に立ち向かう高麗8代王・顕宗（ヒョンジョン）の一代記。2023年のKBS演技大賞で大賞を含む7冠に輝いた話題作となっている。8代王・顕宗を演じるのは、ZE:Aのメンバーとしてデビューし、今年『新兵3』への出演も話題を集めたキム・ドンジュン。名ばかりの王から苦難を乗り越えて威厳ある王に成長していく様を好演している。そして、顕宗を支えた忠臣カン・ガムチャンを『太祖王建』などのチェ・スジョンが演じている。固い絆で結ばれていく2人の関係性が見どころとなっている。
さらに、本ドラマに出演するキム・ドンジュン、チェ・スジョン、ペク・ソンヒョンが過去に出演した『韓流スタージャックS』も12月に放送される。
■『高麗契丹戦争』放送概要
CS衛星劇場
12月1日（月）放送開始
毎週月曜 午後11：00〜ほか
※2話連続放送
■スタッフ
演出：チョン・ウソン、キム・ハンソル
脚本：イ・ジョンウ
■キャスト
キム・ドンジュン、チェ・スジョン、チ・スンヒョン、イ・ウォンジョン、イ・シア、ハ・スンリ、ペク・ソンヒョン、イ・ミニョン、イ・ジェヨン、キム・サンホ
■あらすじ
10世紀初頭に東アジアで台頭し覇者となった契丹は、高麗を侵略しようと虎視眈々と狙っていた。そんな中、11世紀初頭、高麗の朝廷では若くして王位に就いた穆宗（ペク・ソンヒョン）が、摂政を行ってきた母の千秋太后（イ・ミニョン）に権力を握られていた。ある日、千秋太后はキム・チヤン（コン・ジョンファン）との間にできた息子を後継者にすると宣言。穆宗は、千秋太后によって追い出された王家の末裔ワン・スン（キム・ドンジュン）を呼び戻すことを決意する。千秋太后による暗殺の危機を乗り越えたワン・スンは、反乱を起こしたカン・ジョ（イ・ウォンジョン）によって即位し、顕宗となった。忠臣カン・ガムチャン（チェ・スジョン）が顕宗に王としての教育をはじめるが、契丹が高麗に宣戦布告し…。
