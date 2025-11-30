香港で大規模火災が発生する中、韓国の大手エンタメ企業・ＣＪ ＥＮＭが主催する「２０２５ ＭＡＭＡ ＡＷＡＲＤＳ」が現地時間の２８日、２９日に予定通り開催され、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮが「Ｖｉｓａ年間最優秀アーティスト」「男性アーティスト賞」「ベストダンス・パフォーマンス男性ソロ賞」「ファンズチョイス 男性トップ１０」の４冠に輝いた。

そんなＧ−ＤＲＡＧＯＮは「授賞の前に、ささやかなお願いを申し上げたい」と言い、火災事故が起きた大埔（ダイホ）宏福苑（ワン・フク・コート）の住民のために、全員で起立して黙とうしたいと要請。スタジアム全体が暗転し、しばらく追悼の時間が続いた。

黙とう後、受賞者として名前を呼ばれたＧ−ＤＲＡＧＯＮは感謝の気持ちを表し、来年ＢＩＧＢＡＮＧとしてのグループ活動をすると予告した。

大賞に該当する「今年のアルバム賞」は、Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓの４ｔｈフルアルバム「カルマ」が受賞。メンバーは涙を流し「今日まで歩いてきた道は、決して楽ではなかった。これからもパワーを与えられるＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓでありたい」と喜びの言葉を伝えた。

香港火災事故を意識してか、全ての授賞者と受賞者がダークカラーの衣装で登場し、全員が哀悼の意を伝えた。

１日目のホストを務めた俳優のパク・ボゴムは「今回の事故で尊い命はもちろん、愛する家族を失った全ての方たちに深い慰めの心を表す」「どうか、これ以上の被害が起きないことを切実に願い、黙とうする時間を持ちたい」とコメントした。そして、２日目のホストだった女優のキム・ヘスも、授賞式に先立ち「あまりにも胸の痛む知らせを受け、心が重い」「突然の事故で大きな傷を負い、愛する人たちを見送らなければならなかった全ての方々に、心からお悔やみを申し上げる。まだ私たちに、奇跡が残っていることを切に願う」と述べた。

＜以下、主な受賞者リスト＞

▲Ｖｉｓａ年間最優秀アーティスト Ｇ−ＤＲＡＧＯＮ

▲Ｖｉｓａ年間最優秀アルバム Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ

▲Ｖｉｓａ年間最優秀楽曲 ＲＯＳÉ ＆ Ｂｒｕｎｏ Ｍａｒｓ「ＡＰＴ．」

▲Ｖｉｓａ年間最優秀ファンズチョイス ＥＮＨＹＰＥＮ

▲男性歌手賞 Ｇ−ＤＲＡＧＯＮ▲ベストダンスパフォーマンス 女子グループ ａｅｓｐａ▲ワールドワイド・Ｋコーナーズチョイス ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ▲新人賞 ＣＯＲＴＩＳ Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ▲ファンズチョイス男子トップ１０ ＥＮＨＹＰＥＮ・ＲＩＩＺＥ・Ｓｔｒａｙ Ｋｉｄｓ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ・ベクヒョン・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ・ＪＩＮ・Ｇ−ＤＲＡＧＯＮ・Ｊ−ＨＯＰＥ・ＮＣＴ ＤＲＥＡＭ▲ファンズチョイス女子トップ１０ ＢＡＢＹＭＯＮＳＴＥＲ・Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ・ａｅｓｐａ・ｉ−ｄｌｅ・アイリーン・ＩＵ・ＩＬＬＩＴ・ＩＴＺＹ・ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ・ＴＷＩＣＥ

▲フェイバリット・グローバル・パフォーマー ＩＶＥ▲グローバル・トレンド・ソング ＩＶＥ「ＲＥＢＥＬ ＨＥＡＲＴ」▲フェイバリット男性グループ ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ▲フェイバリット女性グループ ＩＶＥ▲ＴＥＬＡＳＡフェイバリット・グローバル・アーティスト ＥＮＨＹＰＥＮ▲ＩＮＳＰＩＲＩＮＧアチーブメント ＳＵＰＥＲ ＪＵＮＩＯＲ▲ベスト・ダンス・パフォーマンス 男性ソロ Ｇ−ＤＲＡＧＯＮ ▲フェイバリット・ライジングアーティスト ｉｚｎａ▲ベスト・コレオグラフィー ａｅｓｐａ「Ｗｈｉｐｌａｓｈ」▲ＶＩＳＡスーパーステージアーティスト ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ▲オリーブヤングＫビューティーアーティスト Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ▲今年のミュージック・ビジョナリー Ｎｅｔｆｌｉｘ「ＫＰＯＰガールズ！ デーモン・ハンターズ」▲フェイバリット・アジアンアーティスト ＪＯ１▲ブレークスルーアーティスト ＡＬＬＤＡＹ ＰＲＯＪＥＣＴ