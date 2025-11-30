お笑いタレント横澤夏子（35）が、29日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。婚活パーティーについて話した。

3児の母でもある横澤は、結婚までに婚活パーティーに100回ほど参加。夫も婚活で知り合ったという。横澤は「理想の男性に出会えるんです」と話した。

当時は「180センチ以上の男性がいいなと思っていた時期があって」と明かした。「なんで180センチ以上がよかったんだろう、って考えた時に、一緒に並んで歩くときにちょっと上を見て歩くのが、理想だったんだ、って」。ただ、「そんなものいらないじゃん、にたどり着くんですよ」と気が付いたという。「どんどんそぎ落とされていって。楽しく飲める人がいいな、っていうところまで行き着いて」。

婚活で出会った夫は「私のことを゛横澤゛なのに『ナナメ澤さんですか？』って言ってきたんですよ」。その時に「ちょうど面白くない、と思って」と夫の印象を話した。加藤が「ちょうど面白くないやつ、いやじゃない？」と聞くと、「楽しく飲めるじゃないですか。何言ってんの、とか。話しは続くというか」と説明。

夫の身長は178センチ。加藤は「180以上で区切ると、（理想の中に）178がいないんだ！」。横澤も「そうなんですよ〜。180以上ばっかり見ていて」。加藤が「線を引くって怖いね」。続けて「番組を見ていらっしゃる方でもも、こういう理想が、身長、収入っていう人、いるじゃない。言ってあげたいことあるでしょ？」と横澤に振った。横澤は「婚活パーティーとは、自分の見つめ直しだと。自分と向き合うことが大事なんだと、伝えたいです」。

横澤の隣でそれを聞いたタレント島崎和歌子（52）は「自分なんだね、結局は…。先生ありがとうございます！」と頭を下げた。