お笑いタレント横澤夏子（35）が、29日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。先輩芸人の言葉に涙を見せた。

ブレーク前、横澤は先輩芸人、お笑いコンビ「シソンヌ」のじろう（47）に世話になったという。「単独ライブ前に、このネタなんですけど、見てもらっていいですか？って」と相談をし、指導してもらっていた。

スタジオで、番組が行ったアンケートに答えたじろうのコメントが紹介された。横澤の印象について「高校出たてでこんなにしっかりした子が（しかも女子で）いるんだなぁと驚いたと思います、まったく毒されてなく素直。顔も面白い」など好印象。

それを聞いた横澤は「じろうさんがこんな真面目な回答をしているの初めて」と感激した様子で涙を流した。今後の横澤について心配していることは？の問いには「大きなトラブルなくここまで来たと思うけど、この先もきっとなんのトラブルもなく、幸せな人生を送れると思います。そういう星の下に生まれていますから。いくつになっても母親になっても、バカなやりとりができる間柄でいられたらなぁと思います」とコメント。

「じろうさん、やだ、本当に」と照れ気味の横澤は「なんか結婚式なんじゃないかな、って思った」と笑いを誘いながらも、「うれしい。ありがとうございます」と涙が止まらなかった。

横澤が20代のころ、じろうが運転するバイクの後部座席に乗りながら悩みを相談したことがあったという。その時、じろうは「『そういうこと、俺もあったわ』って」。そして「『とりあえず、これ見ろ』って曲がったときに…」。直後、目の前に東京タワーが見えた。ロマンチックなシチュエーションに横澤は「やだ、じろうさ〜ん！って」と号泣したという。

島崎和歌子（52）、朝日奈央（31）は「ほれちゃう!!」。横澤も「ほれちゃう!!」と言うと、加藤が「付き合ってた？」。横澤は「付き合ってないですよ。ただただ、カウンセラーとして」と話した。