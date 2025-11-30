chelmicoのRachelによるソロプロジェクト ohayoumadayarouが、新曲「ぼくらだけのメリークリスマス feat. lilbesh ramko」を12月5日に配信リリースする。

11月21日に発表されたEP『そこにないもの』に続く本作は、素朴であたたかなクリスマスソングに仕上がっている。客演にはlilbesh ramkoが参加しており、ESME MORIの柔らかな音色に寄り添いながら、Rachelがしっとりと歌うフックに、lilbesh ramkoのエモーショナルなラップが寄り添う。

さらに、Rachelとプライベートでも懇意なShin Sakiuraがベースで参加し、楽曲に温度感のあるグルーヴを添えている。日常の延長にある“ささやかなクリスマス”を描いた一曲となっている。

また、アートワークは脇田あすかが担当。リリックにも登場するスノードームをモチーフに、楽曲が持つ“静かなぬくもり”をジャケットで表現している。

なおohayoumadayarouは、2026年1月29日には笹川真生とのツーマンライブ『JUST RIGHT!! vol.23』への出演を控えている。

・Rachel コメント

1年前、2024年12月24日にこの曲を作って、「もう間に合わないから来年のクリスマスに出せたらいいね」って話してたんです！1年経って、feat.にらむこを迎えたり、ベースにシンサキウラを迎えたり、素敵な仲間たちとこんなにあったかい曲を作れたことが本当に嬉しいです。新しいクリスマスクラシックになってくれたらいいな。

・ESME MORI コメント

余計なものを足さず、静かに温かいクリスマスを表現できたらと思って作りました。シンくんやラムコくんの力も借りて素晴らしい出来映えになったので、何年先でもクリスマスが来たらこの曲を聴いて欲しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）