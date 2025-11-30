大阪・読売テレビの情報バラエティー番組「上沼・高田のクギズケ！」（日曜・前１１時４０分）が３０日、放送された。番組では、１２月１日に「新語・流行語大賞」が発表されるのを前に「視聴者が選ぶクギズケ的流行語大賞」を発表。その前に“本家”でノミネートされた３０語の中から２つがピックアップされた。

まず、知らない言葉が多いという流れでＭＣの高田純次が「オンカジは（何）？」と質問。元講談社編集長の藤谷英志氏は「オンカジはオンラインカジノです」と説明した。そこでＭＣの上沼恵美子は「ヤーレンズやってんの？」とゲストの漫才コンビに振ってニヤリ。ヤーレンズ・楢原真樹は「ウチの事務所は、全くやってないです」とケイダッシュステージは“シロ”だと強調すると、吉本興業所属のココリコ・遠藤章造は「そういう言い方良くないぞ！」と楢原に憤っていた。

続いては「麻辣湯」（マーラータン）。しびれる辛さが人気の中華料理だが、女優・永野芽郁は１８歳から食べ続けているといい、１日３食食べることもあり、昨年のテレビ番組で「日本で一番食べている自信がある」と話したということも紹介された。高田が「ここで永野芽郁を出すのはずいぶんシブいことですね」とイジると、上沼が「梨花ちゃんどう？」とゲストの足立梨花にいきなり発言を求めた。

足立は「私？ ああそうですか…」と言葉を詰まらせながらも「ま…麻辣湯のせいで、ちょっとおかしくなっちゃったのか…」とコメントを絞り出した。スタジオが大爆笑に包まれる中、遠藤は「そんなことないです」と必死のフォロー。足立も「（ＭＣの）２人の圧がすごかったんで、ごめんなさい」と、とっさに発言をしたことを反省していた。

実際には麻辣湯に欠かせないスパイスの花椒（ホアジャオ）に含まれる「サンショオール」という物質を摂取すると、集中力がアップするとのことだ。

ちなみに、事前に公式ＬＩＮＥアカウントで募集されていた「視聴者が選ぶクギズケ的流行語大賞」の第１位は「やらかしブラザーズ」。番組で２ショットが実現した俳優・原田龍二と元衆議院議員・宮崎謙介氏を指す。