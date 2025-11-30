◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）

ＪＲＡは３０日、ジャパンＣに出走する１７頭（ドゥレッツァが出走取消）の馬体重を発表した。２桁の増減があったのは、マイナス１０キロだった（７）ダノンベルーガ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）の１頭だけだった。

気になるのは海外遠征組の馬体重。前走の凱旋門賞（１４着）から復活を狙う今年のダービー馬クロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は５１２キロだったが、優勝した日本ダービーの５０４キロより８キロ増えている。

また、インターナショナルＳ（５着）以来３か月半ぶりの実戦となるダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は５０８キロ。２度の遠征前に国内で走った今年１月のアメリカＪＣＣ時が５１６キロで、当時より絞れた状態に。アイリッシュチャンピオンＳ（６着）以来となるシンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は４９８キロ。国内は昨年のジャパンＣ２着以来となる４戦ぶりで、当時の４８８キロより１０キロ増加している。