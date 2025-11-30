姉に牝馬３冠馬を持つ良血馬の敗戦に、ネットでは悲鳴が上がっている。

半姉にリバティアイランドを持つコニーアイランド（牝２歳、栗東・中内田充正厩舎、父コントレイル）は３０日、京都９Ｒ・白菊賞（芝１６００メートル）に出走し４着だった。西村淳也騎手を背に前走からプラス１０キロの馬体重４８０キロでゲートイン。スタートは五分に出ると、道中は５、６番手を追走した。３コーナーから徐々に外に出し進出。直線は必死で追い上げたが、勝ったマーゴットラヴミーら３頭に先着を許した。勝ちタイムは１分３３秒６。

２０２２年にデビューしたリバティアイランドは、３戦目の阪神ＪＦ優勝で２歳女王に輝くと、史上７頭目の牝馬３冠を達成した。その後も国内外で活躍していたが、今年４月２７日の香港・クイーンエリザベス２世Ｃに出走した際に、最後の直線で鞍上の川田将雅騎手が下馬し、競走を中止。レース後に予後不良と診断され、安楽死の処置が施された。

コニーアイランドは、８月２日の２歳新馬（中京競馬場・芝１６００メートル）で、姉の主戦だった川田将雅騎手が騎乗し、圧巻のまくりを見せ、新馬勝ちを決めていた。

奮走したが敗れた同馬には、ＳＮＳ上で「まだ時間はかかるな」「コントレイル産駒の初重賞制覇はいつになるんだろうな」「京都内周りが絶望的に合わなかった」「どうしても姉リバティアイランドと比べられるコニーアイランドはかわいそう」「偉大な姉リバティアイランドの背中はまだ遠い..」「辛い」など多くのコメントが寄せられた。